مدرب منتخبنا الوطني: الفترة المقبلة تحتاج إلى تقييم شامل

المصدر: وام

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أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا كبيرا، لخوض المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية والحاسمة في التأهل إلى كأس العالم 2026.

واختتم منتخب الإمارات المرحلة الثانية من التصفيات القارية بتعادله مع نظيره البحريني 1-1، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الثلاثاء على استاد زعبيل، وتأهله إلى المرحلة الثالثة متصدرا قمة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة.

وأشار مدرب منتخب الإمارات الوطني إلى أن المباراة مرت بعدة مراحل، تناوب فيها المنتخبين السيطرة على مجريات اللقاء، وأن النتيجة النهائية عادلة لهما.

وأوضح أن التحضيرات للمرحلة الثالثة في التصفيات ستكون في نهاية أغسطس المقبل، بعد معسكرات الأندية للموسم الجديد.

وقال إن الفترة المقبلة تحتاج إلى تقييم شامل، ودراسة المرحلة السابقة، وبحث سبل التحسن والتطوير، لافتا إلى ضرورة الاجتهاد وتصحيح الأخطاء.

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