رحيل ميلانيتش عن بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن بني ياس رحيل داركو ميلانيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية عقده مع السماوي، ووجه الشكر للمدرب السلوفيني على الفترة التي قضاها مع الفريق بعدما قاده خلال الموسم المنصرم في ظل رغبة النادي عدم التجديد مع المدرب.

وقاد ميلانيتش بني ياس خلال موسم 2023-2024 بعدما كان قد تعاقد معه النادي صيف العام الماضي بعقد لمدة موسم واحد، وأنهى الفريق معه الموسم في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 26 نقطة بالفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 14، وسجل الفريق 33 هدفاً واستقبلت شباكه 46 هدفاً.

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