أندية في دوري الأولى تكشف عن أجهزتها الفنية مبكراً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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على غير المألوف، وعكس ما كان يحدث في المواسم السابقة، كشف أكثر من نادٍ بدوري الدرجة الأولى «الهواة» عن الأجهزة الفنية تأهباً للموسم الكروي المقبل 2024-2025، وذلك بإبرام تعاقدات على مستوى المدربين بعد إعلان فريق حتا الهابط حديثاً للهواة عن تعاقده مع المدرب الوطني محمد الجالبوت خلفاً للصربي نيناد فانيك، ويعتبر الجالبوت صاحب سيرة ذاتية ثرية فهو من المدربين الحاصلين على رخصة تدريب «A» وتمكن من قيادة فريق الإمارات خلال الموسم الماضي للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، فضلاً عن تألقه مع العربي القيواني الذي كان قريباً من الصعود إلى دوري الكبار للمرة الأولى في تاريخه قبل 3 مواسم، ونبقى في أم القيوين حيث تعاقد العربي مع المدرب الوطني بدر طبيب «خبير التدريب» الإماراتي الذي صال وجال بين معظم أندية دوري الدرجة الأولى وحقق طبيب نتائج لافتة خلال الموسم الحالي مع فريق التعاون الذي وضعه على مقربة من أندية المقدمة برصيد 43 نقطة وهو رقم جيد من النقاط يحققه التعاون على مدار سنوات، وحل بدر طبيب بديلاً عن الجزائري فؤاد بو مضل مدرب الذيد الحالي ومصفوت السابق.

ولا يزال الغموض يكتنف مصير الجهاز الفني بفريق الإمارات بعد عودة «الصقور» إلى مصاف دوري الدرجة الأولى بعد عام واحد قضاه الفريق في دوري أدنوك للمحترفين وعقب إقالة الإيطالي زينغا من تدريب الفريق أسندت إدارة النادي الأمر لمواطنه الإيطالي بينتو كاربوني، الذي حاول جاهداً تثبيت أقدام الفريق في دوري الأضواء لكنه فشل ويترافق كل من حتا والإمارات معاً إلى الدرجة الأولى بعد أن صعدا معاً خلال الموسم الكروي الماضي.

وفي أروقة مسافي، هناك اتجاه للإبقاء على مدرب الفريق المغربي إبراهيم بفود للموسم السابع، في وقت يبحث فيه الحمرية عن بديل للمدرب محمد الجالبوت المنتقل لتدريب حتا، وفي ما يتعلق بمصير المدرب الوطني عيد باروت المدير الفني لدبا الفجيرة فقد انتهت فترة إعارته من ناديه السابق الجزيرة الحمراء للنواخذة ولم تتضح أي معلومات بشأن تجديد مدة الإعارة للمدرب باروت، وفي نادي الظفرة لم تتكشف أي معلومات بشأن مصير مدرب الفريق الين هو فارد الذي حل بديلاً عن البرازيلي باولو كاميلي الذي اعتذر عن إكمال المهمة وتسند إدارة النادي للمدرب هوفارد إكمال المهمة، ولا يزال مصفوت يدرس عدداً من السير الذاتية لكن هناك اتجاهاً للتعاقد مع المدرب معتز عبدالله خلفاً لمواطنه محمد البلوشي.

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