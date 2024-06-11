أندية المحترفين تبدأ مبكرا في ترتيب أوراقها للموسم المقبل من دوري أدنوك

المصدر: وام

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بدأت العديد من الأندية، مع ختام الموسم المنصرم من دوري أدنوك للمحترفين، في إعادة ترتيب أوراقها من جديد، استعدادا للموسم المقبل، وقبل انطلاقة المعسكرات الصيفية، مع بداية يوليو المقبل.

تنوعت خطوات الترتيب والتجهيز ما بين إعادة تشكيل شركات كرة القدم، وتغيير للمدربين، والتعاقد مع لاعبين جدد على صعيد المواطنين والأجانب.

وأعلن نادي عجمان تعاقده مع صانع الألعاب المغربي أيمن الحسوني، في صفقة انتقال حر قادما من نادي معيذر القطري، وتجديد عقد مدافعه الصربي ميلوش.

وأكد النادي أن القرار جاء بعد المستوى الجيد الذي قدمه مع الفريق خلال الموسم الماضي، ومساهمته مع زملائه في الحفاظ على الشباك نظيفة في 6 مباريات.

وعلى صعيد المدربين، أعلن شباب الأهلي الاتفاق مع مدربه السابق ماركو نيكولتيش على انهاء التعاقد بالتراضي، بناء على رغبة الطرفين، إذ يتولى الجهاز الفني المعاون المهمة حتى موعد الإعلان عن المدرب الجديد.

كما أعلن محمد عبيد اليماحي رئيس مجلس إدارة شركة كلباء لكرة القدم إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب الجديد للفريق، سبق له تدريب إحدى فرق الدوري.

وعلى صعيد شركات كرة القدم بالأندية، تم الإعلان عن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية.

كما قرر مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، برئاسة سعادة خالد المدفع استمرار شركة الكرة برئاسته، وفريق العمل حتى الانتهاء من تلبية متطلبات واحتياجات الشركة للموسم المقبل.

وكلف مجلس الشارقة الرياضي الدكتور عمار علاي، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان، بشغل منصب رئيس شركة الكرة بالنادي، وتشكيل مجلس الإدارة الجديد، وذلك بعد تقدم خليل غانم رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، بالاستقالة من منصبه.

كما تم إعلان شركة كرة القدم بنادي بني ياس عن تعيين سالم عبيد الزعابي مديرا تنفيذيا.

وأعلنت إدارة نادي الجزيرة عن تعيين جمال النعيمي رئيسا تنفيذيا لمجموعة نادي الجزيرة.

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