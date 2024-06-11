رابطة المحترفين تناقش روزنامة الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان

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عقدت رابطة المحترفين الإماراتية أول من أمس بدبي، ورشة عمل لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2024 - 2025 وذلك بحضور حسن طالب المري، طارق الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء اللجنة الفنية وممثلي اتحاد الإمارات لكرة القدم، والأندية المحترفة.

وقدم مصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي شرحاً مفصلاً حول الروزنامة المقترحة بعد تسكين المواعيد الخاصة بالمنتخبات الوطنية، والمشاركات الخارجية للأندية المحترفة.

شهدت الورشة الفنية تفاعلاً إيجابياً حول روزنامة الموسم الرياضي الجديد مع ممثلي الأندية المحترفة من خلال مناقشة المقترحات والتحديات.

تجدر الاشارة الى أن رابطة المحترفين تعتزم الاعلان عن انطلاق دور المحترفين خلال منتصف أغسطس.

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