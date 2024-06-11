الدفاع كلمة السر في حسم «الإمبراطور» لقب الدوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حسم التفوق الدفاعي للوصل خلال الموسم المنصرم، لقب دوري أدنوك للمحترفين لـ«الإمبراطور»، الذي نجح في التتويج باللقب الثامن له، بعد 17 عاماً، في موسم استثنائي لـ«فهود زعبيل»، حصد خلاله الفريق ثنائية الدوري والكأس.

وحافظ الوصل بفوزه بدوري أدنوك للمحترفين، على قاعدة أن الدفاع القوي هو الطريق إلى الألقاب، والتي ميزت دوري المحترفين في أغلب مواسمه، علماً بأن بطل الدوري لم يكن هو صاحب الهجوم الأقوى في المسابقة، في العديد من المواسم.

ورغم القوة الهجومية التي امتلكها الوصل على مدار الموسم، وسط تألق فابيو ليما، الذي سجل 17 هدفاً، كثاني هدافي المسابقة، ونيكولاس خيمينيز، الذي أضاف الكثير بعد انضمامه للفريق، وساهم في تتويجه بالدرع، كأفضل صانع للأهداف بـ14 صناعة، والمهاجم هاريس سيفيروفيتش، بتسجيل 11 هدفاً، لكن تألق الدفاع والخروج بشباك نظيفة في 10 مباريات، منها 5 مباريات متتالية، كان له دور كبير في عودة الدرع لخزائن الفريق بعد سنوات طويلة.

ومنح الدفاع القوي الوصل الأفضلية في الموسم الأخير، بعدما استقبلت شباك الفريق 27 هدفاً فقط، وأنهى الموسم كأقوى دفاع في المسابقة، وخسر مباراة وحدة، كما امتلك ثاني أقوى هجوم، برصيد 70 هدفاً، بفارق 3 أهداف عن شباب الأهلي، صاحب أقوى هجوم، وكان بإمكان «الإمبراطور» إنهاء الموسم في مقدم أقوى هجوم، لولا فوز شباب الأهلي في الجولة الأخيرة بعشرة أهداف نظيفة، في أكبر نتيجة تشهدها مباراة في دوري المحترفين على الإطلاق.

وعلى مدار 15 موسماً في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008 - 2009، كان الدفاع هو كلمة السر في حسم لقب الدوري، بتسعة مواسم، فيما حسم الفريق الأقوى هجومياً ودفاعياً في نفس الموسم، اللقب في 6 مواسم.

ويأتي العين في مقدم الأندية التي حسمت لقب الدوري بأفضلية الدفاع الأقوى في 4 مواسم، يليه الجزيرة في المواسم الثلاثة التي توج فيها بلقب الدوري.

وتعد الأهداف الـ27 التي استقبلتها شباك الوصل في موسم تتويجه، ثاني أعلى معدل لبطل للدوري، رغم أنه الأقوى دفاعاً، حيث شهد موسم 2018 - 2019، تتويج الشارقة باللقب بأقوى دفاع، ولكن استقبل مرماه 33 هدفاً، واستقبلت شباك العين البطل في موسم 2012 - 2013، 26 هدفاً. وشهد موسما 2009 - 2010 و2016 - 2017، اللذان توج بلقبيهما الوحدة والجزيرة على الترتيب، أقل عدد من الأهداف التي تسكن شباك بطل الدوري، بـ 15 هدفاً.

وكان شباب الأهلي قد أحرز لقب الموسم الماضي 2022 - 2023، ولكنه لم يكن الأقوى هجوماً أو دفاعاً، إذ كان الهجوم الأقوى من نصيب العين (67 هدفاً)، والشارقة أقوى دفاع بـ 21 هدفاً، ليعيد الوصل التأكيد على مقولة إن الدفاع يجلب البطولات.

ويعد أول موسم في عصر الاحتراف 2008 - 2009، والموسم الماضي 2022 - 2023، الاستثناء الوحيد في المواسم الـ15 بالمحترفين، حيث توج شباب الأهلي باللقب في أول موسم للمحترفين، بينما كان الجزيرة هو الأقوى هجوماً بـ57 هدفاً، ودفاعاً بـ17 هدفاً، وكان العين الأقوى هجومياً بـ67 هدفاً، والشارقة الأقوى دفاعياً بـ21 هدفاً.

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