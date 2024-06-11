البطائح.. موسم استثنائي في «المحترفين»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تألق فريق البطائح هذا الموسم بعد أن حقق نتائج مميزة قادته إلى حصد 37 نقطة في المشاركة الثانية له مع «الكبار» في دوري أدنوك للمحترفين، ليقدم صورة مغايرة عن الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة بعد صراع من أجل البقاء امتد حتى الرمق الأخير من المسابقة.

ويعد البطائح من أفضل الفرق الصاعدة في تاريخ دوري المحترفين بعد المشاركة الاستثنائية هذا العام، حيث يعد فريق بني ياس هو صاحب المعدل الأعلى من النقاط في الموسم الثاني من الصعود بعد إحراز الوصافة في موسم 2010 - 2011 برصيد 41 نقطة، وعادل البطائح رقم عجمان في موسم 2018 - 2019 عندما حقق «البركان» ثاني أعلى معدل للنقاط لفريق صاعد في موسمه الثاني برصيد 37 نقطة في المركز السابع، ليتساوى معه «الراقي» بذات المركز والرصيد من النقاط.

وحقق البطائح 10 انتصارات هذا الموسم و7 تعادلات فيما تذوق طعم الخسارة في 9 مباريات، بينما فاز 5 مرات في الموسم الثاني وتعادل في 6 مناسبات وخسر في 15 مباراة.

وحصد البطائح بقيادة مدربه السابق الروماني ميريل رادوي 16 نقطة في 12 مباراة، بينما حقق 21 نقطة بقيادة مدربه الحالي الكرواتي غوران توميتش خلال 14 مباراة بواقع 6 انتصارات، و3 تعادلات.

ويعد فريق البطائح الوحيد الذي كسر قاعدة «الصاعد هابط» في آخر موسمين بعد تثبيت أقدامه مع «الكبار» في دوري المحترفين الموسم الماضي الذي هبط فيه دبا الفجيرة بعد زيارة قصيرة إلى «الأضواء»، ليهبط هذا الموسم الوافدان الجديدان فريقا حتا والإمارات.

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