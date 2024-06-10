مدرب منتخبنا لكرة القدم: نسعى لإنهاء المرحلة الحالية من التصفيات بالعلامة الكاملة دون خسارة

المصدر: وام

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أكد البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، أن مواجهة نظيره البحرين غدا الثلاثاء تمثل فرصة لمزيد من التطور والتحسن، بعد ضمان التأهل إلى كأس آسيا 2027، والمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، متصدر ترتيب المجموعة الثامنة، غداً نظيره البحريني ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة.

وقال بينتو، في المؤتمر الصحفي التقديمي، "ضمنا التأهل إلى كأس آسيا والمرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، إلا إننا نسعى لتحسين الأداء، كما أننا من المنتخبات القليلة التي يمكن أن تنهي التصفيات دون خسارة، والخروج دون تلقي المزيد من الأهداف.

وأضاف: سبق أن واجهنا صعوبة أمام منتخب البحرين في الدور الأول، ونعلم بأنه فريق جيد، ولذا سنبذل كل جهدنا لتحقيق الفوز، والوصول إلى العلامة الكاملة.

واعتبر بينتو، أن كفاءة اللاعبين ومدى جاهزيتهم هي الفيصل في تحديد التشكيلة المختارة لخوض اللقاء بغض النظر عن عنصر العمر.

وحول كيفية التحضير للمرحلة الثالثة من تصفيات المؤهلة للمونديال، وتأثير تتويج ناديي العين بدوري أبطال آسيا، والوصل بلقب دوري أدنوك للمحترفين، قال بينتو: ظروف أجندة المسابقات المحلية هي ما ستحكم على طريقة التحضير، وسنعمل على تقييم الوضع بعد قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، ومعرفة المنتخبات التي سنواجهها.

ورأى أنه لا جدوى من معسكرات صيفية للاعبي المنتخب، مؤكدا أن تركيزهم يجب أن ينصب مع أنديتهم على التحضير للموسم الجديد، ثم يأتي الوقت المناسب لتحضيراتهم مع المنتخب.

وعبر بينتو، عن تمنياته بأن يحظى المنتخب بنفس الدعم الجماهيري الذي حظيت به الأندية الفترة الماضية مع التأكيد أن نشوة انتصارات الأندية كان لها تأثير إيجابي على معسكر المنتخب.

وأعرب سلطان عادل (20 عاماً) مهاجم منتخب الإمارات عن رغبة الفريق في تحقيق الفوز أمام البحرين غداً، وتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الثامنة؛ وقال : جاهزون للمواجهة، وندرك مدى صعوبتها، على الرغم من عدم تأثيرها على ترتيبنا أو ترتيب منتخب البحرين في المجموعة، وكذلك على تأهلنا إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، ونهائيات كأس آسيا 2027.

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