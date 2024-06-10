«الأبيض» في المستوى الثالث لقرعة تصفيات كأس آسيا تحت 17 و20 سنة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منتخبي الإمارات تحت 17 و20 سنة، ضمن المستوى الثالث في قرعة بطولتي كأس آسيا تحت 17 سنة، وكأس آسيا تحت 20 سنة المقررتين العام المقبل، ومن المقرر إجراء القرعة بعد غدٍ الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور بماليزيا، وتقام تصفيات النسخة 42 من كأس آسيا تحت 20 عاماً لنسخة 2025 في الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر 2024، بمشاركة 45 منتخباً بعد أن يتم تقسيمها خلال قرعة التصفيات إلى 5 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، و5 مجموعات تضم كل منها 5 منتخبات، فيما تقام التصفيات المؤهلة للنسخة 20 من كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025 في الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر 2024، بمشاركة 43 فريقاً، وسيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات في حفل القرعة، بواقع 7 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، و3 مجموعات تضم كل منها 5 منتخبات.

ويتواجد مع منتخبنا الوطني في المستوى الثالث لقرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة، منتخبات ماليزيا، بنجلاديش، فلسطين، الفلبين، الهند، ميانمار، تيمور الشرقية، سنغافورة والصين تايبيه، فيما يضم المستوى الأول منتخبات أوزبكستان، العراق، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، الأردن، فيتنام، إندونيسيا، طاجيكستان وقطر، والمستوى الثاني سوريا، سلطنة عمان، لبنان، اليمن، منغوليا، السعودية، قيرغيزستان، قطر، تايلاند والبحرين، والمستوى الرابع أفغانستان، كمبوديا، تركمانستان، بوتان، هونغ كونغ، الصين، سريلانكا، بروناي دار السلام، الكويت، لاوس وجزر المالديف، والمستوى الخامس نيبال، غوام، جزر ماريانا الشمالية، كوريا الشمالية وماكاو.

في حين، يتواجد «الأبيض» في المستوى الثالث لتصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة، مع منتخبات سوريا، قيرغيزستان، منغوليا، بروناي دار السلام والبحرين، فيما يضم المستوى الأول منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، إيران، اليمن، أستراليا، ماليزيا، أفغانستان، تايلاند وطاجيكستان، ومنتخبات المستوى الثاني، الهند، إندونيسيا، بنجلاديش، الصين، فيتنام، قطر، لاوس، الأردن، سلطنة عمان والعراق، ويضم المستوى الرابع منتخبات تركمانستان، فلسطين، نيبال، ميانمار، بوتان، هونغ كونغ، الصين، جزر ماريانا الشمالية، لبنان، الكويت، الصين تايبيه، سنغافورة، كمبوديا، غوام والفلبين، والمستوى الخامس منتخبات جزر المالديف، كوريا الشمالية وماكاو.

وسيتم التنافس على كل مجموعة من التصفيات المؤهلة في شكل دوري من دور واحد مجمع، وتستضيف تصفيات تحت 20 سنة كل من فيتنام، إندونيسيا، طاجيكستان، السعودية، قيرغيزستان، قطر، تايلاند، الصين تايبيه، الكويت ولاوس، وتستضيف التصفيات كل من تايلاند، الصين، فيتنام، قطر، لاوس، الأردن، الكويت، الصين تايبيه، سنغافورة وكمبوديا، ويتأهل جميع المتصدرين للمجموعات العشرة، بالإضافة إلى أفضل 5 منتخبات صاحبة المركز الثاني، إلى نهائيات البطولتين الآسيويتين، وسينضم إليهما البلد المضيف الذي يتأهل تلقائياً، حيث من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً 2025، في حين ستقام كأس آسيا تحت 20 عاماً في الصين.

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