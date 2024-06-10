الفرنسي توريس مدرباً للفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تعاقد نادي الفجيرة مع المدرب الفرنسي ألكساندر توريس مدرباً للذئاب للموسم الكروي القادم 2024 - 2025، وذلك خلفاً للصربي ماركو زلاتكو الذي انتهى عقده مع الفجيرة ولم يتم التجديد معه للموسم المقبل.

على صعيد آخر، أعلن نادي العربي تعاقده مع المدرب الوطني بدر طبيب مدرب التعاون السابق الذي حل بديلاً عن الجزائري فؤاد بومضل المنتقل لتدريب الذيد، كما تعاقد حتا مع المدرب الوطني محمد الجالبوت المدرب السابق للحمرية.

في وقت لايزال يبحث فيه مصفوت عن مدربه الجديد في ظل اقتراب معتز عبد الله من تدريب القناصة.

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