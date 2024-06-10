الغساني وسلطان يقودان هجوم «الأبيض» أمام البحرين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يختتم منتخبنا الوطني الأول تحضيراته، مساء اليوم، تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو، استعداداً للقاء ضيفه منتخب البحرين على ملعب استاد زعبيل في التاسعة من مساء غد الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الثامنة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027. وتقام المباراة في ختام معسكر «الأبيض»، الذي بدأ 3 يونيو الجاري، عقب مباريات الجولة 26 الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

ولم يُجرِ الجهاز الفني أي تغيير على قائمة «الأبيض» المختارة في بداية المعسكر، والتي نجحت في تحقيق الفوز على منتخب نيبال 4 - 0 الخميس الماضي، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدور الثاني من التصفيات، وعزز من خلاله «الأبيض» صدارته لترتيب المجموعة برصيد 15 نقطة كاملة من 5 مباريات، مقابل 10 نقاط للبحرين في المركز الثاني، و4 لليمن في المركز الثالث، وبقي رصيد نيبال خالياً من النقاط.

ومع ضمان منتخبنا والبحرين التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، والحصول على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا في السعودية، لم تعد للمباراة أهمية على حسابات التأهل، وتنحصر أهميتها في سعي «الأبيض» إلى ختام قوي، وتحقيق العلامة الكاملة من النقاط في نهاية المرحلة الثانية للتصفيات، والاطمئنان على مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً، واستيعابهم لطريقة اللعب المطلوبة من بينتو، والذي يتوقع أن يجري تغييراً بسيطاً على تشكيلة البداية أمام البحرين بالدفع باللاعبين يحيي الغساني، وسلطان عادل، لقيادة هجوم «الأبيض» بعد غيابهما عن مواجهة نيبال الأخيرة، وستكون مواجهة البحرين الفرصة الأخيرة أمام الجهاز الفني لرؤية جميع اللاعبين المختارين في قائمة المنتخب الحالية، قبل حصول اللاعبين على راحة قصيرة بعد نهاية موسم 2023 - 2024.

قرعة

وتجدر الإشارة إلى أن «الأبيض» سبق وفاز على منتخب البحرين بهدفين دون مقابل، في مباراتهما في الرفاع ضمن الجولة الثانية، ويترقب المنتخبان قرعة الدور الثالث من تصفيات المونديال المقررة يوم 27 يونيو الجاري، حيث سيتم تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى هذا الدور على 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

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