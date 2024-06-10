إعادة انتخاب الجنيبي رئيساً لرابطة المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعادت الجمعية العمومية لرابطة المحترفين، أمس، انتخاب عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيساً لمجلس إدارة الرابطة لدورة انتخابية جديدة من 2024 إلى 2028.

كما تم انتخاب جمال حامد المري نائباً لرئيس الرابطة، وكل من حسن طالب المري وطارق علي الشبيبي ومحمد سعيد أبو زنجال آل علي، أعضاء في مجلس الإدارة الجديد، والذي اتخذ قراراً في اجتماعه الأول بتعيين كل من سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبد العزيز السويدي، عضوين في مجلس إدارة الرابطة للدورة الانتخابية الجديدة.

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