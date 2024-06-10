علي مبخوت: الجزيرة بيتي الأول وعلاقتي به أبدية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تقدم علي مبخوت الهداف التاريخي للكرة الإماراتية بالشكر، إلى قيادات نادي الجزيرة للدعم اللامحدود الذي حظي به في فترة مسيرته مع «فخر أبوظبي»، موضحاً أن الدعم كان سبباً في إسهامه في تحقيق العديد من الإنجازات مع النادي.

وأكد مبخوت الذي أعلن النادي انتهاء ارتباطه بنهاية مباراة العين الأخيرة في الموسم في دوري أدنوك للمحترفين، أن الجزيرة سيظل بيته الأول وأن علاقته بالنادي «أبدية»، وحتى إن غادر أسواره لاعباً في إشارة منه إلى علاقته القوية بالنادي والتي استمرت 20 عاماً بداية من موسم 2004 - 2005 عبر فرق المراحل السنية.

وقال مبخوت عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: أتقدم بالشكر إلى جميع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية الذين تشرفت بالعمل معهم في السنوات التي أمضيتها لاعباً في صفوف «فخر أبوظبي»، وأقدم شكري إلى إخواني وزملائي اللاعبين الذين عشت بينهم وكانوا سنداً لي في الملعب وخارجه، لحظات ستكون منحوتة بذاكرتي حتى الأبد.

وأظهر الهداف التاريخي، تقديراً كبيراً لجماهير النادي، مقدماً الشكر لكل المشجعين، موضحاً أنهم أحاطوه بالدعم من أيامه الأولى بقميص النادي وحتى مباراته الأخيرة، مؤكداً أنه تشرف بالدفاع عن شعار الجزيرة والقتال من أجله، وموضحاً أنه علاقته بالنادي ستكون مستمرة طوال حياته.

نهاية مثالية

وكان نادي الجزيرة وعلي مبخوت، قدما صورة مختلفة عن إنهاء التعاقد بطريقة ودية أظهر فيها كل طرف الكثير من الاحترام والتقدير، بإعلان النادي قبل يوم من مباراة العين أنها ستكون الأخيرة للاعب الذي أمضى معه 20 عاماً، ما جعل الجماهير تحمل اللافتات لوداعه بأجمل العبارات.

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