موكب الفرح «العيناوي» يجوب شوارع دار الزين في مشاهد تاريخية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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عاش أبطال العين لحظات تاريخية لا تنسى، وهم في حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يصافحون سموه بأياديهم وينالون شرف استقبال سموه التاريخي لهم ويهدونه فرحة الوطن، ويهديهم ابتسامات الفخر بأبنائه الذين اجتهدوا وثابروا من أجل هذه اللحظة التاريخية العظيمة حيث الفوز بكأس دوري أبطال آسيا 2024، مستعيدين بعزم الرجال المجد الآسيوي ليكرروا سيناريو 2003، عندما انتزع العين أول ألقاب البطولة الآسيوية في نظامها الحالي ليهدوا قادته وشعب الإمارات كتاب البطولة الأبرز «من الغلاف إلى الغلاف»، بإمضاء أبطال القارة الصفراء.

وتستمر فصول الحكاية في ليلة «الناموس» الكبرى، حيث حلق العين فوق هامات الثريا، واحتفل مع كواكبه في فضاء الإنجاز القاري الكبير وتدلى على سلاسل الفخر والإعزاز زعيماً وملكاً متوجاً مرصعاً بالأوسمة والنياشين، لتستقبله جماهير الكرة الإماراتية بأهازيج الفرح الاستثنائي، وتمضي المسيرة الظافرة وسط زخم وصخب محبب من الجماهير لتجوب شوارع المدينة الخضراء حتى استاد هزاع بن زايد معقل الانتصارات والبطولات، وهناك شهد التاريخ على أمسية وسط حشود جماهيرية كبيرة، تدافعت لتحتفل ببطلها المتوج بمشاركة نخبة من نجوم الغناء الخليجي والعربي، والذين تغنوا بأمجاد الزعيم وصدحوا بعظمته وبطولاته في مشاهد مبهرة لا تنسى.

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