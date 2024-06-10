لاعبو الزعيم: مسؤوليتنا كبيرة لمواصلة تقديم الأفضل وجاهزون للقادم   

المصدر: العين - البيان

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أعرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، بطل دوري أبطال آسيا 2024، عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام والدعم، اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لقطاع الرياضة والشباب في الدولة، مؤكدين أن الإنجاز الذي حققه فريق نادي العين، والفوز للمرة الثانية بالكأس الآسيوية الغالية على حساب فريق كبير بحجم يوكوهاما الياباني يعد ثمرة من ثمار رعاية سموه ودعمه للقطاع الرياضي في الدولة.

وأشاروا لاعبو الفريق الأول لنادي العين إلى أن هذا الدعم يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، لمواصلة تقديم الأفضل دائماً من أجل بلوغ منصات التتويج، ورفع علم الدولة في المحافل القارية والدولية، موضحين أن تتويج نادي العين باللقب يمثل إنجازاً جديداً يضاف للكرة الإماراتية، ويدل على المكانة الكبيرة، التي وصلت لها أندية الدولة في المحافل الآسيوية، مشيدين بمسيرة نادي العين خلال رحلته في الظفر باللقب الغالي، وقدرتهم على تجاوز كافة التحديات والصعاب التي واجهتهم، حيث كانوا على قدر المسؤولية، وأدخلوا الفرحة في قلوب كافة الإماراتيين عبر الفوز باللقب.

وعن منافسات كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية وبطولة إنتركونتنتال، أكدوا جاهزيتهم لخوض كافة البطولات وهم في أتم الجاهزية أنهم أبطال آسيا عن جدارة واستحقاق.

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