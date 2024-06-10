الفنون الشعبية والرزفة تشارك في الاحتفالية

المصدر: العين - البيان

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قبل بداية حفل الاستقبال، شهدت الباحات الخارجية لاستاد هزاع بن زايد، فقرات مشوقة من فرق الفنون الشعبية والرزفة واليولا، تفاعل معها الجمهور، فيما احتشدت سيارات الجماهير بأعداد هائلة لاستقبال أبطال العين في مدخل منطقة السلامات، بالأهازيج والورود والألعاب النارية وصولاً إلى استاد هزاع بن زايد، حيث استقبلهم عيالة الناموس في منطقة البلازا، وأثناء دخول اللاعبين إلى الملعب صدحت الموسيقى تحية للأبطال، قبل أن يبدأ برنامج الحفل بعروض الإضاءة والليزر وسط تفاعل احتفالي صاخب من الجمهور الذي ملأ مدرجات الاستاد، وتضمن الحفل أيضاً فقرة تكريم الرعاة بالليزر على أرضية الملعب، وبعدها تعلقت الأبصار بشاشة الاستاد وهي تستعرض لقطات من مشوار الفريق وأهدافه في البطولة الآسيوية.

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