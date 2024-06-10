سفيان رحيمي الأفضل بلا منازع

المصدر: العين - البيان

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احتاج فريق العين 21 عاماً ليعيد أمجاده التي سطرها بالفوز باللقب في عام 2003، حينما تغلب على فريق تيرو ساسانا التايلاندي في 11 أكتوبر 2003 في بانكوك، وحصل العين على المركز الثاني مرتين أيضاً في عامي 2005 و2016، وفي نهائي نسخة 2024 وبعد الخسارة 1 - 2 في يوكوهاما في مباراة الذهاب، تقدم المغربي في مباراة الإياب بالعين عندما سجل الهدف الافتتاحي لفريقه ليعادل النتيجة في مجموع المباراتين، قبل أن يضع العين أهدافه الثاني والثالث ثم يستكمل الفوز الكبير بالرابع والخامس.

ومع نهاية النسخة الأخيرة من البطولة، اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعب المغربي سفيان رحيمي أفضل لاعب في البطولة وهدافها الأول.

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