منتخبنا يختتم استعداداته غداً لمواجهة البحرين في التصفيات الأسيوية المزدوجة

المصدر: وام

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يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم غداً استعداداته لمواجهة نظيره البحريني بعد غدٍ الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء على استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الثامنة بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأسي العالم 2026، وآسيا 2027.

ويتدرب لاعبو المنتخب الوطني عند الساعة السابعة والنصف من مساء غد في نادي ضباط شرطة دبي.. على أن يعقد غداً عند الساعة 12 ظهراً المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبين في قاعة المؤتمرات الصحفية الملحقة باستاد زعبيل بنادي الوصل للكشف عن آخر استعداداتهما للمباراة.

وضمن منتخبنا الوطني تأهله إلى نهائيات آسيا 2027 والمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 بعد نتائج مميزة قادته إلى صدارة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة قبل مباراته الأخيرة الثلاثاء أمام شقيقه البحريني.

وعاد منتخبنا بفوز كبير بأربعة أهداف دون رد في الجولة الخامسة أخيراً أمام منتخب نيبال والتي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وأكد المحلل الفني ماجد العويس أن الأجواء الإيجابية في الدولة بعد تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم والنتائج المميزة للمنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة، تعد دافعاً كبيراً للاعبين لمتابعة نتائجهم القوية في المجموعة الثامنة والانتقال إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 بالعلامة الكاملة، بما يعزز التصنيف الدولي للمنتخب الوطني.

ودعا المحلل الفني الحاي جمعة اللاعبين إلى استدعاء المؤشرات الإيجابية على الساحة الرياضية والعمل على إظهار المستوى الفني الجيد وتحقيق الفوز على المنتخب البحريني للذهاب إلى المرحلة المقبلة بأفضل النتائج والدفاع عن حظوظ الجيل الحالي من اللاعبين في الوصول إلى مونديال 2026.

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