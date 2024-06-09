النقبي وآل علي يُديران مباراتين في تصفيات المونديال

المصدر: البيان

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كلفّت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقمين إماراتيين لإدارة مباراتين يوم بعد غد ,الثلاثاء, ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

حيثُ تم تكليف طاقمنا الدولي بقيادة عادل النقبي (حكم ساحة) وأحمد الراشدي (مساعد أول) وسبت عبيد (مساعد ثان) ويحيى الملا (حكم رابع) لإدارة مباراة السعودية والأردن المقرر اقامتها على استاد جامعة الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، لحساب المجموعة السابعة.

ويقود طاقمنا الدولى المكون من عمر آل علي (حكم ساحة) ومحمد أحمد الحمادي (مساعد أول) وجاسم عبدالله (مساعد ثان) وسلطان محمد صالح (حكم رابع) مباراة العراق وفيتنام التي تٌقام على استاد البصرة الدولي، لحساب المجموعة السادسة.

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