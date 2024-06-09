الظفرة يرحب باعتماد التعديلات الجديدة في دوري «الهواة»

المصدر: متابعة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الظفرة الرياضي ترحيبه بالتعديلات الجديدة التي اعتمدها اتحاد الإمارات لكرة القدم على لائحة منافسات دوري الدرجة الأولى خلال ورشته الاستباقية أخيراً للموسم الجديد 2024- 2025، وأوضح الظفرة، أن موافقة الاتحاد على مشاركة 4 لاعبين أجانب دون تحديد العمر ومعاملة اللاعبين من مواليد الدولة كلاعبين مواطنين داخل الملعب، واعتماد تراخيص 16 من أندية الأولى تسهم في تطور المنافسة.

من جانبه، توجه حمدان سيف المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي، بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على هذه الخطوات، نظراً لأهميتها في الارتقاء بالتطور الرياضي المنشود.

وأعلن المنصوري، الحرص على توفير جميع المتطلبات الداعمة لعودة الفريق الأول إلى مصاف أندية المحترفين، من خلال الجهود التي تعزز تحقيق النتائج الإيجابية وصولاً إلى مرحلة المنافسة على بطاقتي التأهل.

موضحاً أن تتويج نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه يعد دافعاً للأندية الإماراتية نحو المزيد من العمل وفق منهجية احترافية تواكب التطور الذي تشهده كرة القدم على المستوى المحلي والقاري.

كما توجه المنصوري بالتهنئة إلى نادي الوصل على تتويجه بلقبي الدوري وكأس رئيس الدولة بعد فترة غياب، مضيفاً إن التنوع في المنافسة على الألقاب في المسابقات الرياضية المحلية يعزز مؤشرات التطور في الرياضة الإماراتية، بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية لخدمة المنتخبات الوطنية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز