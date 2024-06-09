رئيس الدولة يستقبل طفلين من مشجعي العين أبديا حماساً فائقاً مع فوز النادي بدوري أبطال آسيا

المصدر: البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، طفلين من مشجعي العين أبديا حماساً فائقاً مع فوز النادي بدوري أبطال آسيا.

وكان سموه قد استقبل أمس في قصر البحر في أبوظبي، فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني بمناسبة تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا 2024 للمرة الثانية في تاريخه.

وتوج العين بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على يوكوهاما الياباني بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ستاد هزاع بن زايد.

رئيس الدولة يستقبل طفلين من مشجعي نادي العين أبديا حماساً فائقاً مع فوز النادي بدوري أبطال آسيا لكرة القدم@MohamedBinZayed @alainfcae #صحيفة_البيان pic.twitter.com/Qz6q3p6daD — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 9, 2024

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