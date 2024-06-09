ختام دورة يوفنتوس في دبي لتأهيل مدربي كرة القدم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت فعاليات دورة يوفنتوس التدريبية لتأهيل مدربي المراحل العمرية لكرة القدم التي أقيمت بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ونادي يوفنتوس الإيطالي، والتي تأتي في إطار خطة مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لتطوير القطاع الرياضي من خلال جذب القطاع الخاص كشريك أساسي وتنظيم فعاليات وبرامج لها تأثير على تطوير الكوادر الفنية والتدريبية العاملة في قطاع كرة القدم واستقطاب وتطوير المواهب الرياضية.

وحاضر في الدورة خبراء من الكوادر التدريبية لنادي يوفنتوس الذين حضروا من إيطاليا خصيصاً لهذه الدورة التي تعد هي الأولى من نوعها التي ينظمها نادي يوفنتوس خارج أوروبا، واستمرت الدورة التي نظمتها أكاديمية يوفنتوس في دبي على مدار ثلاثة أيام في نادي النصر الرياضي وشارك فيها أكثر من 30 مدرباً من مدربي المراحل العمرية في الأندية والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وجمعت الدورة بين الجوانب الفنية والعقلية والنفسية والشخصية، واستعرضت خلالها أكاديمية يوفنتوس منهجيتها في التدريب في خمس نقاط: أسلوب اللعب، والقدرة الفنية، والقدرة التكتيكية، والعامل العقلي، والتحكم بالحالة الانفعالية، والاجتماعية، وقدم المحاضرون التوجيهات والإرشادات للمدربين لإدارة العملية التدريبية بكفاءة وفعالية، وفي ختام الدورة حصل جميع المشاركين على شهادة صادرة عن نادي يوفنتوس لكرة القدم.

برامج

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار تنفيذ برامج مجلس دبي الرياضي الخاصة بتطوير الناشئين والشباب، في الجانب المتعلق باستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وتأهيل الكوادر الفنية، ورفع درجة كفاءة المدربين العاملين في المراحل السنية وأكاديميات أندية وشركات كرة القدم بدبي.

ونشر نادي يوفنتوس على موقعه الرسمي وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل على الدورة التي ينظمها لأول مرة خارج إيطاليا.

وقال محمد لجام، رئيس مجلس إدارة إف إف جي للإدارة الرياضية: «نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه لتنظيم هذه الدورة ومساهمته الكبيرة لإنجاحها ، كما نشكر نادي النصر الرياضي على حسن ضيافتهم لفعاليات الدورة في منشآتهم الرائعة، ونحن فخورون للغاية باستضافة أول دورة تدريبية ليوفنتوس خارج أوروبا، ويتماشى هذا الإنجاز مع رؤية مجلس دبي الرياضي لرفع مستوى التدريب في الإمارة».

وقال فابريزيو بوليجيزي الرئيس التنفيذي للشركة :«كانت الدورة هي الأحدث من بين العديد من الأنشطة التي قمنا بها طوال الموسم من خلال الرحلات، والبطولات، وزيارات الأساطير، والجوائز. جنباً إلى جنب مع فريق أكاديمية يوفنتوس، ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم مساهمتنا لمجتمع كرة القدم في دبي والإمارات بشغفنا وكفاءتنا».

لقد أثبتت أكاديمية يوفنتوس في دبي نفسها بسرعة كوجهة رئيسية للمواهب الكروية الشابة، وهو ما أبرزه فوز الأكاديمية بجائزة SPIA لأفضل مؤسسة رياضية للشباب هذا العام، ويعد هذا التقدير شهادة على برامج الأكاديمية الاستثنائية والتزامها بتنمية الشباب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز