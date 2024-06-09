10 مشاهد جديدة ميّزت دوري المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أسدل الستار رسمياً على نسخة 2023 - 2024 من دوري أدنوك للمحترفين، بفوز البطائح على مستضيفه العين بهدفين دون مقابل مساء أول من أمس، في مواجهة مؤجلة بينهما من الجولة 25، وشهدت المسابقة طوال مشوارها البالغ 295 يوماً، 10 مشاهد مهمة ستظل محفورة في ذاكرة تاريخ دوري المحترفين، وتتضمن وداع إسماعيل مطر لناديه الوحدة، وخروج علي مبخوت من الجزيرة، وتتويج الوصل بدرع الدوري للمرة الثامنة بعد غياب 17 عاماً.

كما تتضمن تسجيل شباب الأهلي للفوز الأكبر في تاريخ الدوري، وإسناد إدارة مباراة للمحترفين لطاقم تحكيم نسائي، وفشل نجومية أندريس إنييستا في إبقاء الإمارات (الصقور) بالمحترفين، وظهور 32 مدرباً في المنطقة الفنية للأندية، وتدخل الطقس ودوري أبطال آسيا في عدم انتظام مسار جدول المباريات، وارتفاع معدل التهديف عن النسخ الثلاث الماضية، وأخيراً، بات عمر خريبين، أول لاعب عربي يحسم لقب هداف الدوري منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008 - 2009.

1 ارتفع عدد الأهداف المسجلة، ليصل إلى 624 هدفاً بمتوسط 3.43 أهداف في المباراة الواحدة، بزيادة كبيرة عن عدد الأهداف المسجلة في آخر 3 مواسم للدوري، إذ شهد موسم 2022 - 2023 تسجيل 550 هدفاً، بمتوسط 3.02 أهداف، وسجل 518 هدفاً بمتوسط 2.84 هدف في موسم 2021 - 2022، وسجل 566 هدفاً بمتوسط 3.10 أهداف في موسم 2020 - 2021، مع العلم أن كل موسم شهد 182 مباراة، وأن موسم 2019 - 2020، تم إلغاؤه لظروف إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

2 تمكن الوصل من الفوز بلقب دوري المحترفين للمرة الأولى، ورفع رصيده الإجمالي من بطولة الدوري، إلى 8 ألقاب بعد مواسم 1981 - 1982، 1982 - 1983، 1984 - 1985، 1987 - 1988، 1991 - 1992، 1996 - 1997 و2006 - 2007، ووصل إلى منصة تتويج النسخة المنتهية بعد غياب 17 عاماً، عندما حقق ثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم 2006 - 2007، وهو ما كرره في 2023 - 2024، وجمع «الفهود» في طريقهم إلى اللقب 67 نقطة من الفوز في 21 مباراة، والتعادل في 4 مباريات، وخسارة مباراة واحدة، وأصبح الوصل ثاني أكثر الأندية جمعاً للنقاط في دوري المحترفين بعد الجزيرة في موسم 2016 - 2017.

3 لا يوجد اختلاف على مهارة وفنيات أندريس إنييستا (41 عاماً)، ولكن نادي الإمارات لم يستفد من تاريخ النجم الإسباني على الصعيد الفني، وهبط الفريق عائداً إلى دوري الدرجة الأولى برفقة حتا، بعدما صعدا معاً الموسم الماضي إلى مصاف المحترفين في الموسم المنتهي، وأنهى الإمارات مشواره في دوري المحترفين، باحتلال المركز 13 قبل الأخير، برصيد 17 نقطة، وحتا في المركز 14 الأخير برصيد 10 نقاط، وخلال مشوار إنييستا في الدوري، لعب 1594 دقيقة موزعة على 20 مباراة، ومرر 749 تمريرة، ومنها 600 صحيحة بدقة 55.1%، ومنها 38 تمريرة مؤثرة، و458 تمريرة في ملعب الخصم، وراوغ 58 مرة بنسبة نجاح 70.69%، ولعب 18 كرة عرضية، ولمس الكرة 1063 مرة، وسجل 5 أهداف، ومنها 4 أهداف من ركلات جزاء.

4 وصل عدد مدربي أندية الدوري في النسخة الأخيرة إلى 32، وهو رقم قياسي مقارنة بالمواسم السابقة، بسبب حالات الإقالة التي تعددت على مدار الموسم، وشملت 11 نادياً، وسجل عدد المدربين زيادة 45% مقارنة بالموسمين الماضيين، بعدما تم استقطاب 22 مدرباً خلال كل منهما، مقابل 26 مديراً فنياً في موسم 2020 - 2021، وحافظت 3 أندية فقط على مدربيها في النسخة الأخيرة، ببقاء الصربي ميلوش ميلوييفيتش مع الوصل، والسلوفيني داركو ميلانيتش مع بني ياس، والروماني أولاريو كوزمين مع الشارقة، ولم يتم التجديد سوى مع ميلوش، ليبقى مع الوصل في الموسم المقبل، كما تم التجديد مع الهولندي الفريد شرودر مع النصر، والصربي غوران توميتش مع البطائح، والأرجنتيني هيرنان كريسبو مع العين، بعدما أثبتوا جدارتهم عندما تم التعاقد معهم خلال الموسم خلفاً لمدربين آخرين عملوا مع تلك الأندية.

5 تحقيق شباب الأهلي أكبر فوز في تاريخ دوري المحترفين، بالتفوق على ضيفه حتا 10-0، ضمن الجولة 26 والأخيرة، وتفوق «الفرسان» بذلك على فوز الوصل على رأس الخيمة بنتيجة 10-1 في موسم 1987 - 1988، ليختتم شباب الأهلي مشواره في المركز الثاني برصيد 58 نقطة، وبات شباب الأهلي أكثر من سجل أهدافاً، في أول 10 دقائق من مباريات الدوري، برصيد 8 أهداف، وكان من نصيب لاعبه مؤنس دبور 4 أهداف منها.

6 نهاية الارتباط بين علي مبخوت (33 عاماً) ونادي الجزيرة، والذي احتضن بدايات المهاجم التاريخي للدوري والمنتخب الإماراتي، ليبحث اللاعب عن تجربة احترافية جديدة، وظهر مبخوت للمرة الأولى مع الفريق الأول للجزيرة، في موسم 2008 - 2009، ولعب معه 299 مباراة، وسجل 218 هدفاً، وساهم في تحقيق الفريق للعديد من البطولات المحلية، إلى جانب مساهمته التاريخية مع المنتخبات الوطنية طوال مسيرته.

7 وصل إسماعيل مطر (41 عاماً) محطته الأخيرة في ملاعب كرة القدم بنهاية الموسم الأخير، بعد مشوار طويل من العطاء مع نادي الوحدة، الذي ظهر معه للمرة الأولى عام 2001، وحقق معه خلال تلك السنوات العديد من البطولات المحلية، كما أسهم بجهده في تحقيق المنتخبات الإماراتية للعديد من الإنجازات، إلى جانب حصوله على عدد من الألقاب الفردية المهمة، وأبرزها جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب بالإمارات 2003.

8 حسم السوري عمر خريبين (30 عاماً) في موسمه السادس بدوري المحترفين لقب هداف النسخة المنتهية، بوصوله إلى 19 هدفاً، ومنها 8 أهداف من ركلات جزاء، وأهدر 3 ركلات أخرى، وحل في المركز الثاني فابيو دي ليما لاعب الوصل بفارق هدفين، وبدأ خريبين مسيرته مع الظفرة موسم 2015 - 2016، وأحرز 9 أهداف، وفي الموسم التالي 8 أهداف، وانتقل إلى الهلال السعودي 4 مواسم، وعاد إلى الوحدة في موسم 2020 - 2021 وأحرز 8 أهداف، وفي الموسم التالي 15 هدفاً، وتمت إعارته إلى شباب الأهلي موسم 2022 - 2023، وأحرز 7 أهداف، ثم عاد إلى الوحدة في موسم 2023 - 2024، لينال لقب الهداف.

9 أثبت العنصر النسائي جدارته في التحكيم، بعد نجاحه في إدارة مباراتين، حيث أسندت إليه إدارة مباراة بني ياس وعجمان، وانتهت بالتعادل 1-1، ضمن الجولة 26 الأخيرة، وأدارها طاقم تحكيم نسائي بقيادة روضة المنصوري، ومعها أمل جمال حكم مساعد الأول، وعذاري الحمادي حكم مساعد الثاني، وسارة عبدالله حكم رابع، ثم أسندت إدارة مباراة العين وضيفه البطائح أول من أمس، والمؤجلة من الجولة 25، إلى الطاقم نفسه، وانتهت لمصلحة البطائح بهدفين دون مقابل.

10 أثر الطقس الممطر الذي تعرضت له الدولة، وكذلك مشاركة العين ووصوله إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في تأجيل العديد من المباريات، وفي مقدمتها 3 مباريات من الجولة 13 الأخيرة للدور الأول للدوري، والتي تم تأجيلها مرتين، لتشهد المواجهات الأخيرة للموسم تكرار المواجهة بين أكثر من فريق خلال أسبوع واحد ضمن الجولتين 13 و26، ومنها شباب الأهلي مع حتا، والبطائح مع الإمارات، وعجمان مع بني ياس، وفي الوقت الذي حسم فيه الوصل درع الدوري، وهبط الإمارات وحتا، كانت هناك مباريات مؤجلة للعين، وخسر آخرها أمام البطائح الذي صعد من المركز التاسع إلى السابع بوصوله إلى 37 نقطة.

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