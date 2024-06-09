اتحاد كلباء يختار سلوفينيا معسكراً للموسم الجديد

المصدر: كلباء – محمد فضل

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قررت شركة كرة القدم بنادي كلباء إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم، بجمهورية سلوفينيا خلال الفترة من 11 إلى 30 يوليو المقبل، كما تقرر خوض الفريق 5 مباريات خلال فترة المعسكر.

من ناحية أخرى، تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي كلباء لكرة القدم، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توجيهات سموه بإنشاء استاد دولي لكرة القدم لنادي كلباء الرياضي بالقرب من استراحة «فوق الغمام» محاطاً بالجبال إلى جانب توجيهات سموه بإنشاء فندق رياضي سياحي على جبل ديم.

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