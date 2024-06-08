قائد العين: استقبال رئيس الدولة للفريق أكبر دافع للمنافسة على البطولات

المصدر: وام

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أكد بندر الأحبابي قائد فريق نادي العين أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" للفريق اليوم أكبر دافع للاعبين في المرحلة المقبلة للمنافسة على النتائج الإيجابية في البطولات الخارجية.

وقال: "فخورون بهذه اللحظة التاريخية والمتمثلة في مصافحة سموه والتي تعتبر أكبر حافز بالنسبة لنا في المرحلة المقبلة، لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية، وهذا الاستقبال يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لأجل إظهار أفضل المستويات وتقديم الصورة المشرفة عن الكرة الإماراتية".

وأضاف أن التتويج الأول للعين بلقب دوري أبطال آسيا في 2003 من أهم أسباب وصولنا إلى الإنجاز الثاني في العام الحالي، بفضل الرعاية السامية من قيادتنا الرشيدة، والجهود الكبيرة التي بذلت من الجهازين الفني والإداري واللاعبين والمساندة الكبيرة من الجماهير، ونعاهد الجميع على المضي قدماً على نهج قيادتنا ورؤية نادينا بحصد المزيد من الإنجازات الرياضية باسم دولة الإمارات.

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