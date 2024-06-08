سلطان بن حمدان بن زايد : استقبال رئيس الدولة لأبطال آسيا وسام فخر على صدورنا جميعا

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، أن فريق العين عاش اليوم لحظات تاريخية غالية ظل يعمل من أجلها طوال الموسم الماضي ممثلة في لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" مشيرا إلى أن حرص اللاعبين على إهداء الإنجاز لسموه على مدار البطولة قادهم إلى التمسك بالإصرار والعزيمة من أجل تحقيق فرحة وطن تسعد القيادة.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان في تصريحات له إن"استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، وسام فخر على صدور الجميع، وسيظل راسخاً في أذهان كل منتسبي القلعة العيناوية للعمل والإجتهاد من أجل تكرار هذا المشهد الرائع الذي يبعث على الفخر والتفاؤل والسعادة والاعتزاز في كل موسم، خصوصاً أنه تحقق برغبة الأبطال وعزيمة الرجال".

وأضاف أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، أرسى معالم استراتيجية ناجحة، تكللت بتتويج أبطال آسيا بالإنجاز القاري من خلال حصدهم أقوى بطولة آسيوية للأندية الأبطال.

وأكد أن الاستقبال التاريخي اليوم للفريق المتوج باللقب القاري سيكون أكبر حافز لحصد المزيد من الإنجازات الخارجية، خصوصاً وأن الفريق مقبل على تحديات استثنائية في الموسم القادم كبطل متوج بلقب القارة الآسيوية وممثل رسمي للكرة الإماراتية والخليجية والعربية والقارة الصفراء في كأس القارات إضافة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وبطولة النخبة الآسيوية".

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