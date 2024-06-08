مجلس دبي الرياضي يحتفي بالوصل بطل الثنائية

المصدر: دبي - البيان

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احتفى مجلس دبي الرياضي بإنجاز نادي الوصل بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم لموسم 2023 - 2024، حيث تم تنظيم احتفالية في مقر المجلس، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي للرياضي، وأحمد محمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل ووفد النادي. كما شارك في الاحتفالية ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومديرو الإدارات والأقسام ومنتسبو المجلس، ومن جانب الوصل، عبدالناصر الشامسي المدير التنفيذي لنادي الوصل ومروان الحل مدير المكتب الإعلامي في النادي، وعدد من منتسبي النادي.

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