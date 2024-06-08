البطائح سابع «دورينا» بثنائية في شباك العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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قفز فريق البطائح إلى المركز السابع رافعاً رصيده إلى «37 نقطة» بعد فوزه على مضيفه العين 2 - 0، مساء أمس، على ملعب استاد خليفة بن زايد، في مؤجلة الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل هدفي البطائح كل من الكاميروني اناتول في «ق 32» وأحمد خليل في «ق 89»، وشهدت المباراة الأخيرة بدوري هذا الموسم حالة طرد للاعب العين ربلوانو ساركي في الدقيقة 71 وبعد 6 دقائق فقط من دخوله بديلاً في الشوط الثاني، وبخسارته بقي العين مكانه في المركز الثالث بعد أن تجمد رصيده عند «45 نقطة».

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