ارتفاع القيمة السوقية لسفيان رحيمي وفابيو ليما

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ارتفعت القيمة السوقية لنجمي العين والوصل سفيان رحيمي وفابيو ليما بعد تألقهما اللافت في الموسم الحالي مع فريقيهما، حيث قاد الأول فريقه للتتويج بدوري أبطال آسيا، بينما لعب ليما دوراً مؤثراً في فوز «الإمبراطور» بكأس رئيس الدولة ولقب دوري أدنوك للمحترفين بعد غياب 17 عاماً.

وارتقى رحيمي إلى صدارة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بـ8 ملايين يورو (32 مليون درهم) حالياً بعد أن بدأ الموسم في المركز الثامن بقيمة بلغت 5.5 ملايين يورو (22 مليون درهم تقريباً)، محققاً بذلك زيادة بنسبة 31%.

وحقق رحيمي، الموجود حالياً مع المنتخب المغربي، أعلى قيمة مضافة بـ2.5 مليون يورو بعد تألقه في جميع المسابقات مع فريقه العين في الموسم الحالي، خاصة في دوري أبطال آسيا، حيث شارك مع الزعيم في 40 مباراة سجل فيها 23 هدفاً وأسهم بـ13 تمريرة حاسمة.

وتوج رحيمي بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2024 إلى جانب جائزة هداف البطولة بـ13 هدفاً، منها 8 في الأدوار الإقصائية، ونجح في معادلة الرقم القياسي الذي كان مسجلاً باسم البرازيليين موريكي، لاعب فريق غوانزو إيفرغراند الصيني (2013)، وأدريانو، مهاجم إف سي سيول الكوري الجنوبي (2016)، والجزائري بغداد بونجاح، لاعب السد القطري (2018).

وتألق المهاجم المغربي بشكل لافت في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا ليقود العين للفوز على يوكوهاما الياباني بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، سجل منها رحيمي ثنائية في الدقيقتين 8 و67، واقتنص ركلة جزاء نفذها زميله الباراغوياني أليخاندرو روميرو (كاكو) بنجاح مسجلاً من خلالها الهدف الثاني للزعيم.

كما تسبب رحيمي في طرد حارس مرمى يوكوهاما مارينوس وليام بوب إثر انفراد تام، وأهدى البديل لابا كودجو الهدف الرابع، قبل أن يضيف الأخير هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه ليتمكن العين من إحراز لقب تاريخي، هو الثاني بعد الأول عام 2003.

دور كبير

وإلى جانب رحيمي، سجل فابيو ليما زيادة في قيمته السوقية من 6 ملايين يورو (24 مليون درهم) في بداية الموسم إلى 7 ملايين يورو (27.8 مليون درهم) حالياً (+16%)، لدوره الكبير في قيادة «الإمبراطور» للتتويج بالثنائية، حيث شارك في 35 مباراة في جميع المسابقات سجل فيها 25 هدفاً، منها 17 هدفاً في الدوري، وصنع 10 أهداف.

وارتفعت القيمة السوقية للسوري عمر خريبين مهاجم الوحدة لتصل إلى 5 ملايين يورو ( 20 مليون درهم تقريباً) بعد أن نجح في التتويج بلقب هدافي الدوري بـ19 هدفاً، وفرض خربين نفسه كأحد أفضل مهاجمي دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي، وارتفعت أيضاً القيمة السوقية للاعب الوصل الأرجنتيني نيكولاس خمينيز إلى 4.8 ملايين يورو (19 مليون درهم)، والإيراني مهدي قايدي، لاعب اتحاد كلباء، إلى 4 ملايين يورو (16 مليون درهم) بعد تألقه مع فريقه ومشاركته في 34 مباراة مع فريقه في جميع المسابقات، سجل فيها 16 هدفاً، منها 12 في الدوري، وصناعة 6 أهداف.

وانضم البرازيلي ألفارو دي أوليفيرا، مهاجم البطائح، إلى قائمة اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم السوقية بأكثر من 1.5 مليون يورو لتصل إلى 2.5 مليون يورو (10 ملايين درهم) في نهاية الموسم، بفضل تألقه مع فريقه، حتى إنه أصبح محط أنظار أكثر من نادٍ يسعى للتعاقد معه.

في المقابل تراجعت القيمة السوقية لأكثر من لاعب، أبرزهم الإسباني باكو ألكاسير، مهاجم نادي الإمارات، إلى 5 ملايين يورو (20 مليون درهم تقريباً) بعد أن كان متصدراً في أغسطس الماضي قائمة اللاعبين الأعلى من حيث القيمة السوقية بـ7.5 ملايين يورو (30 مليون درهم تقريباً)، كما تراجعت القيمة السوقية للتوغولي لابا كودجو، لاعب العين، من 6 ملايين يورو (24 مليون درهم) بداية الموسم الماضي إلى 4 ملايين يورو حالياً بعد تراجع مستواه، حيث اكتفى بتسجيل 12 هدفاً في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي بعد تتويجه مرتين متتاليتين بجائزة أفضل هداف، في الموسم الماضي بـ28 هدفاً، والموسم الذي سبقه بـ26 هدفاً.

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