5 مكاسب لـ«الأبيض» أمام نيبال في التصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يواصل منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم، معسكره الداخلي في دبي، استعداداً لمواجهة المنتخب البحريني في التاسعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل، وذلك بعد العودة إلى أرض الوطن أمس، بعد الفوز الكبير على منتخب نيبال بأربعة أهداف دون مقابل مساء أول من أمس، في مباراتهما على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، ولم يكن تكرار الفوز الكبير بالنتيجة نفسها على منتخب نيبال بعدما سبق وفاز «الأبيض» برباعية نظيفة في مباراتهما بالجولة الأولى، هو المكسب الوحيد الذي خرج به منتخبنا من تلك المواجهة، ولكن هناك 5 مكاسب أخرى مهمة.

معدل الأعمار

لعل من أبرز مكاسب منتخبنا من الجولة الخامسة، تراجع معدل أعمار اللاعبين المشاركين في مواجهة منتخب نيبال إلى 22.56 عاماً، بدلاً من 25.75 عاماً في مباراتنا أمام منتخب اليمن في الجولة الرابعة يوم 26 مارس 2014، بعد اعتماد البرتغالي باولو بينتو، على تشكيلة من الشباب، ولم يشارك للمرة الأولى في المباراة أي لاعب بعمر 30 سنة فأكثر، بالدفع بالحارس خالد توحيد (20 عاماً)، في التشكيلة الأساسية، وعدم مشاركة أي من حارسي المرمى خالد عيسى (34 عاماً)، وعلي خصيف (36 عاماً)، والمتواجدين في القائمة المختارة لمنتخبنا، وكان أكبر لاعبي منتخبنا عمراً في أرض الملعب، علي سالمين (29 عاماً)، وحصل على شارة القيادة، وأصغر اللاعبين محمد جمعة المنصوري (18 عاماً)، والذي وقع قبل أيام أول عقد احترافي مع ناديه شباب الأهلي، والذي حصل على فرصة ظهوره للمرة الأولى مع المنتخب الوطني الأول.

حسم الصدارة

نجح «الأبيض» في حسم صدارة جدول ترتيب المجموعة بالوصول إلى 15 نقطة، لتكون مواجهته الثلاثاء المقبل، غير مؤثرة على ترتيب المجموعة، مع حسم المنتخب البحريني للمركز الثاني، والتأهل مع منتخبنا إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال، ولنهائيات كأس آسيا، بعد تعادله السلبي مع المنتخب اليمن، على ملعب استاد البحرين الوطني في الرفاع، ضمن الجولة الخامسة، في حين وصل المنتخب اليمني إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وبقي رصيد منتخب نيبال خالياً من النقاط ومن الأهداف.

وكانت الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الثامنة، قد شهدت فوز منتخبنا في دبي على نيبال 4 - 0، والبحرين على اليمن في أبها 2 - 0، وشهدت الجولة الثانية، فوز «الأبيض» على البحرين في الرفاع 2 - 0، واليمن على نيبال في كاتماندو بالنتيجة نفسها، والجولة الثالثة فوز منتخبنا في أبوظبي على اليمن 2 - 1، والبحرين في الرفاع على نيبال 5 - 0، والجولة الرابعة، فوز منتخبنا على اليمن في الخبر 3 - 0، والبحرين في الرفاع على نيبال 3 - 0.

هجوم ودفاع

نجح منتخبنا في تسجيل 4 أهداف في مرمى منتخب النيبال، ليرفع رصيده إلى 15 هدفاً في 5 مباريات بمتوسط 3 أهداف في المباراة الواحدة، وليكون «الأبيض» ثالث أقوى منتخبات التصفيات الآسيوية هجوماً، بعد منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية وكل منهما سجل 19 هدفاً، ومنتخبي قطر وإيران وكل منهما سجل 16 هدفاً، وخرج منتخبنا بشباك نظيفة من الجولة الخامسة، وللمرة الرابعة في مشواره بتصفيات المجموعة الثامنة، ليكون ثاني أقوى خط دفاعاً بتلقيه هدفاً وحيداً، وبالتساوي مع منتخبات السعودية والعراق وسلطنة عمان وكوريا الجنوبية، ويسبقهم منتخبا اليابان وأستراليا، واللذان لم تتلق شباكهما أي أهداف طوال الجولات الخمس للبطولة.

علامة كاملة

يتساوى «الأبيض» بتحقيق العلامة الكاملة في الجولات الخمس من التصفيات، بالتشارك مع منتخبات اليابان والعراق وأستراليا، وكل منهم لديه 15 نقطة، ويتصدر مجموعته، وضمن التأهل إلى كأس آسيا في السعودية، والمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة للمونديال، حيث تقام مراسم قرعة المرحلة يوم 27 يونيو الجاري، ويتم من خلالها تقسيم 18 منتخباً على 3 مجموعات، لتضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب خلال المدة من 5 سبتمبر 2024 إلى 10 يونيو 2025، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

أهداف رائعة

أحرز أهداف منتخبنا في مرمى نيبال كل من حارب عبدالله هدفين، وكل من علي صالح وحازم محمد هدف، وجميعها أهداف سجلت بطريقة رائعة تؤكد على مدى الجاهزية البدنية والفنية العالية للاعبينا رغم خوضهم موسماً محلياً وقارياً شاقاً، مع العلم أن كلاً من علي مبخوت وفابيو دي ليما، يتصدران قائمة هدافي «الأبيض» في التصفيات الحالية برصيد 3 أهداف لكل منهما، ويليهما كل من علي صالح، سلطان عادل وحارب عبدالله سهيل برصيد هدفين، فيما يتصدر قائمة هدافي التصفيات الآسيوية المشتركة الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، والقطري المعز علي، وكل منهما سجل 7 أهداف.

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