الوحدة يختار صربيا لإقامة المعسكر الخارجي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ الوحدة ترتيب أوراقه استعداداً للموسم الجديد بعدما أنهى موسم 2023-2024 بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي أحرزه للمرة الثالثة في تاريخه ، وهي البطولة التي أعادت العنابي لمنصات التتويج بعد 6 سنوات، إذ كانت آخر بطولة حققها الفريق، كأس السوبر الذي أقيم في القاهرة في أغسطس 2018 بركلات الترجيح على حساب العين.

واستقرت شركة كرة القدم بنسبة كبيرة على صربيا لإقامة المعسكر الخارجي لاحتضان تحضيرات الفريق للموسم الجديد، حيث من المقرر إقامة المعسكر مع بداية شهر يوليو المقبل.

وبالنسبة لملف المدير الفني، فقد بدأت شركة الكرة رحلة البحث عن مدرب جديد بعد انتهاء عقد الصربي غوران توفيغدزيتش وصرف النادي النظر عن التجديد معه.

وبدأ الوحدة دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين والبدء في مرحلة التفاوض لاختيار الأفضل لقيادة العنابي.

ويأتي المكسيكي خافيير أغيري في مقدمة المرشحين وطرح اسمه بقوة للعودة من جديد لقيادة «أصحاب السعادة»، إذ كان قاد الفريق لمدة موسمين عامي 2016-2017 و2017-2018 وحقق معه لقبين بالفوز بكأس المحترفين وكأس رئيس الدولة، فيما يبدو أن الاستعانة بمدرب لم يخض تجربة التدريب في منطقة الخليج من قبل واردة على طاولة الإدارة ولكن على أن يكون مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية وحقق بطولات.

كما يسعى النادي لحسم ملف المغادرين والتعاقدات الجديدة، وإن كانت المؤشرات تتجه نحو الاعتماد بصورة أكبر على العناصر الشابة ، والتركيز كذلك على المقيمين في تعاقدات النادي، وسيكون هناك تغييرات كبيرة على صعيد اللاعبين بعد انتهاء عقود وتأكد رحيل عدد كبير من اللاعبين الأجانب والمواطنين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز