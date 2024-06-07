عيسى هلال: دبا الحصن مطالب بمضاعفة الجهد قبل دوري المحترفين

المصدر: دبا – محمد فضل

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هنأ عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، مجلس إدارة نادي دبا الحصن بالصعود لدوري أدنوك للمحترفين، كما قام بالاطلاع على سير العمل والتجهيزات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى مقر النادي، وكان في استقباله الدكتور محمد أحمد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، وأعضاء مجلس الإدارة، وقال عيسى هلال: جاءت الزيارة بغرض توجيه التهنئة لأسرة نادي دبا الحصن وكذلك الاطلاع على سير العمل والتحضيرات للموسم الجديد، حيث تتطلب المرحلة المقبلة مضاعفة الجهود من قبل الجميع، سعياً إلى تحقيق الطموحات التي يصبو لها النادي، بما يعكس المكانة المميزة التي تحظى بها أندية الشارقة بدعم واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للرياضة والرياضيين ورفع اسم الإمارة عالياً.

من جهته، أعرب الدكتور محمد المطوع، عن شكره لرئيس مجلس الشارقة الرياضي على تلك الزيارة، وهو ما يدل على المتابعة الحثيثة للأندية ويعكس الدور الكبير الذي يقوم به المجلس لتوفير الاحتياجات والمتطلبات وتهيئة البيئة النموذجية، حيث يمثل المجلس عاملاً من عوامل النجاح الرئيسة للأندية، لافتاً إلى الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الإدارة والتوجيهات المستمرة لأندية الإمارة والتي باتت تتبوأ مكانة جيدة في دوري المحترفين بعد أن ارتفع عدد الأندية إلى 5 وهي الشارقة وكلباء وخورفكان والبطائح وانضم إليها دبا الحصن.

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