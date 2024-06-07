البطائح يقفز إلى المركز السابع بثنائية في شباك العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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قفز البطائح إلى المركز السابع رافعا رصيده إلى (37 نقطة) بعد فوزه على مضيفه العين 2-0 مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد، في مؤجلة الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، وسجل هدفي البطائح كلا من الكاميروني اناتول ابانغ في الدقيقة (32) والبديل المخضرم أحمد خليل في الدقيقة 89، و شهدت المباراة الأخيرة بدوري هذا الموسم حالة طرد للاعب العين ربلوانو ساركي في الدقيقة 71 وبعد 6 دقائق فقط من دخوله بديلا في الشوط الثاني، وبخسارته راوح العين مكانه في المركز الثالث بعد أن تجمد رصيده عند (45 نقطة) بالمركز الثالث.

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