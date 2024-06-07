"الشارقة الرياضي" : استاد كلباء الجديد سيمثل معلما من المعالم الرياضية المميزة في الشارقة

المصدر: وام

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أكد سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن الاستاد الدولي الذي وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشائه على ارتفاع 850 مترا فوق سطح البحر، ضمن مشروع "استراحة فوق الغمام"، ليخدم نادي كلباء الرياضي الثقافي، سيكون معلما من المعالم الرياضية المميزة في الإمارة، وسيعزز من إمكاناتها اللوجستية وأيضا من شهرتها وسمعتها الدولية.

وتوجه الحزامي، بهذه المناسبة، باسم رياضيي إمارة الشارقة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ وقال إن مكارم سموه للرياضة والرياضيين في إمارة الشارقة يصعب حصرها، وتفرض علينا أن نبذل أقصى الجهود لترجمة هذا الدعم وذاك الإهتمام، لتحقيق الأهداف المنشودة وترجمة رؤية سموه بالنسبة لمشروع الشارقة الثقافي الكبير الذي تلعب فيه الرياضة بأنشطتها وفعالياتها دورا كبيرا.

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