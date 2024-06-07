الإمارات على رأس 13 منتخباً ضمنوا التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال

المصدر: وام

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حسم 13 منتخباً تأهلهم إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وذلك مع نهاية منافسات الجولة الخامسة، في المرحلة الثانية من التصفيات، كما حجزوا مقاعدهم في كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل الجولة الأخيرة من هذه المرحلة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري.

وكان منتخب الإمارات قد عزز من صدارته لقمة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة “15 نقطة”، بفوزه أمس الخميس، على نظيره النيبالي 4-0 في الدمام.

ويقضى نظام التصفيات، في هذه المرحلة، بتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات التسع إلى الدور الثالث، وكذلك حجز مقاعدهم في كأس آسيا.

أما عن المنتخبات التي أكدت تأهلها للمرحلة التالية، فهي الإمارات والبحرين عن المجموعة الثامنة، وقطر من المجموعة الأولى، واليابان من الثانية، وكوريا الجنوبية من الثالثة، وعمان من الرابعة، وإيران وأوزبكستان من الخامسة، والعراق من السادسة، والسعودية والأردن من السابعة، وأستراليا وفلسطين من التاسعة.

ولا تزال الفرصة قائمة في الجولة الأخيرة لخمسة منتخبات أخرى للانضمام إلى المرحلة الثالثة من التصفيات.

ومن المقرر أن تجرى قرعة المرحلة الثالثة، يوم 27 يونيو الجاري، حيث سيتم توزيع المنتخبات الــ18 المتأهلة من الدور الثاني على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026، في حين يتأهل صاحبا المركز الثالث والرابع “6 منتخبات” في كل مجموعة إلى دور رابع إضافي للمنافسة على بطاقتين جديدتين “السابعة والثامنة” إلى كأس العالم ، حيث يتم توزيعهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يلتقي وصيفا المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

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