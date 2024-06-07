«الصقور» غادر المحترفين بـ 17 خسارة و 17 نقطة

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

غادر فريق الإمارات «الصقور» دوري المحترفين، برصيد 17 نقطة وضعته في المركز الثالث عشر «قبل الأخير» نالها بالفوز في 4 مباريات و 5 تعادلات و 17 خسارة، واستقبلت شباكه 60 هدفاً وأحرز 32 هدفاً، بعد أن ختم مشواره في المنافسة بالخسارة أمام العين مساء الأربعاء على ملعبه 2-3 في اللقاء المؤجل من الجولة 19 بين الفريقين.

تأكيد

وأكد الإيطالي بنيتو كاربوني المدير الفني للصقور في حديث مع «البيان» أن فريقه قدم مستويات جيدة في آخر 7 مباريات من البطولة كانت تؤهله للبقاء مع الكبار، مشيراً إلى أنه خرج بنتائج إيجابية أمام أندية كبيرة مثل الوحدة والنصر وكلباء، وكان نداً أمام شباب الأهلي والجزيرة، وأضاف: تأثرنا بالإصابات وعدم مشاركة الأجانب مثل ضياء سبع الذي خسرنا جهوده في المباريات السابقة، ولم يحالفنا التوفيق في بعض المواجهات خاصة أمام البطائح، أعتقد أن مستوانا تطور كثيراً بدليل أننا كنا نصنع الفرص ونلعب بقوة أمام كل المنافسين لكن هذا حال كرة القدم.

اعتذار

وقدم كاربوني اعتذاره لجماهير وإدارة النادي، ذاكراً أنه كان يأمل النجاح في مهمته وإنقاذ الفريق من شبح الهبوط، مبيناً أن الإدارة وقفت بجانبه وساندته ومنحته الثقة.

وأضاف: على الرغم من كل شيء أنا فخور باللاعبين وبما قدمناه من مستويات لكن في ذات الوقت حزين لعدم نجاحنا في تحقيق الهدف الأهم وهو المحافظة على الفريق في بطولة الدوري.

قرار الإدارة

وحول مستقبله مع الصقور قال بنيتو كاربوني الذي كان قد تم تكليفه بالمهمة عقب إنهاء التعاقد مع مواطنه والتر زينغا، أنه لا يمانع قيادة الفريق في دوري الدرجة الأولى، مبيناً أنه خلق علاقة جيدة مع اللاعبين ويرى أن الأجواء في النادي مهيأة للعمل والعطاء وأضاف: القرار بيد الإدارة، إذا رأت استمراري في عملي سأرحب بالفكرة حتى أعيد الفريق من جديد إلى الموقع الذي يستحقه في دوري المحترفين، لكن حتى الآن لم يتم الحديث حول هذا الأمر لأن تركيزنا كان منصباً على المباريات السابقة فقط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز