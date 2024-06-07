السماوي يسعى للإبقاء على سيفيري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تسعى شركة كرة القدم بنادي بني ياس لتجديد إعارة الدولي الألباني تاولانت سيفيري، وذلك عقب نهاية عقد إعارة اللاعب مع السماوي بنهاية الموسم، في الوقت الذي تأكد رحيل الكونغولي برستيج مبونغو بعد نهاية إعارته وعدم وجود رغبة في التجديد للاعب بسبب عدم تقديمه الإضافة المطلوبة.

وكان بني ياس قد تعاقد مع سيفيري في صيف العام الماضي قادماً من نادي فورسكلا الأوكراني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية السماوي في تفعيل بند الشراء.

وبعد ظهور اللاعب بمستوى جيد مع بني ياس خلال الموسم، إذ نجح في أن يكون أبرز أجانب بني ياس بـ 17 مساهمة تهديفية، حيث سجل 11 هدفاً وصنع 5 أهداف في 25 مباراة في الدوري، وسجل هدفاً في مباراتين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تبدو الرغبة قوية داخل إدارة شركة الكرة باستمرار اللاعب في صفوف الفريق الموسم المقبل.

ويتواجد سيفيري مع منتخب بلاده حالياً، ويخوض مباراة ودية، اليوم، أمام منتخب أذربيجان، إذ كان اللاعب قد غادر أبوظبي قبل الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وغاب عن مواجهة بني ياس وعجمان التي انتهت بالتعادل 1-1.

وكان عقود 4 لاعبين أجانب انتهت مع بني ياس وهم المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش بعد 5 مواسم مع الفريق، وأقام النادي له حفل وداع في ظل اقترابه من الانتقال رسمياً إلى نادي الوحدة، ولاعب خط الوسط الأرجنتيني غاستون سواريز، والكونغولي برستيج مبونغو، والألباني تاولانت سيفيري.

يذكر أن بني ياس نجح في تجديد عقد المدافع الشاب خميس المنصوري لمدة 3 سنوات حتى عام 2027، وكان قد جدد في وقت سابق عقد المهاجم المالي يوسف نياكاتي حتى عام 2026.

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