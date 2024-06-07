كامارا: أرغب في الاستمرار حباً في «الجزيرة» والإمارات

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبر الموريتاني أبوبكر كامارا مهاجم الجزيرة عن رغبته في الاستمرار خلال الموسم المقبل مع «فخر أبوظبي»، حباً في النادي وجماهيره ودولة الإمارات، حسب قوله، ذاكراً إنه يأمل في نيل فرصة جديدة حتى يستطيع أن يقدم ما عجز عنه في الموسم الحالي.

وانضم كامارا إلى الجزيرة في الموسم الأخير قادماً من أولمبياكوس اليوناني، بطموحات كبيرة قياساً بسيرته الذاتية الجيدة ولعبه سابقاً مع نادي فولهام الإنجليزي، ولكنه شارك في 10 مباريات بعدد دقائق لعب 410 دقائق فقط في بطولة الدوري التي أحرز فيها 3 أهداف بعد أن تكرر غيابه بسبب الإصابة.

واعترف المهاجم الموريتاني أن موسمه مع فريقه كان محبطاً، وأنه لم ينجح في تقديم كل ما عنده وأضاف: تعرضت إلى إصابات متكررة وتوقفت عن اللعب في 4 أو 5 فترات خلال الموسم، ما أثر على مشاركاتي في المباريات وعدم تقديم كل ما أمتلك لنادي الجزيرة وجماهيره التي لم تبخل علينا بالدعم المعنوي، لكن أعتقد أن الدقائق التي شاركت فيها أظهرت للجميع المقدرات التي أتمتع بها وأكدت أنني يمكن أن أكون فرداً مؤثراً في فريق كبير مثل الجزيرة يستحق بلوغ منصات التتويج.

ثناء

واستطرد كامارا: تعافيت تماماً من الإصابة التي كانت تتجدد نتيجة رغبتي في سرعة العودة وسوء الطالع الذي لازمني، إذا وجدت فرصة المواصلة سأكون سعيداً جداً حتى أثبت للجميع أنني قادر على تقديم الكثير، وأنني عندما أكون في كامل جاهزيتي يمكن أن أخدم الفريق بشكل أفضل وأساهم معه في تحقيق نتائج إيجابية أمام كل المنافسين.

وأثنى أبوبكر كامارا على العناصر التي تدافع عن شعار الجزيرة، وقال إن الفريق يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب وصغار السن، وعدداً من عناصر الخبرة، ذاكراً أن سوء الطالع لازم الفريق بشكل كامل، بجانب الإصابات المتكررة لعدد من أهم عناصر الفريق، مؤكداً أنه على ثقة بأن الجزيرة قادر على العودة بشكل أقوى في الموسم المقبل لتحقيق كل طموحات الجماهير التي وقفت بقوة خلف الفريق عند النصر والهزيمة.

راحة نفسية

وختم مهاجم الجزيرة حديثه بالتأكيد على إنه ظل يشعر براحة نفسية كبيرة لتواجده في الإمارات، وقال: أحببت هذا البلد، وأتمنى الإقامة به لفترة أطول ومواصلة اللعب مع الجزيرة حتى أظهر مقدراتي الحقيقية ونعوض جماهير النادي نتائجنا السابقة التي لم تكن تتناسب مع قدرات النادي وطموحاته الكبيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز