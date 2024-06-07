الأبيض الأولمبي يواصل تدريباته في العين

المصدر: العين - البيان

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أدى منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة، أول من أمس، حصته التدريبية الثانية على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، ضمن معسكره الداخلي الحالي في مدينة العين، والذي يأتي في إطار استعداداته للمشاركات القادمة.

وضمت قائمة الأبيض الأولمبي في معسكر العين 33 لاعباً. وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي، تحت قيادة المدرب مارسيلو برولي، قد ضم مدافع نادي الوحدة خالد الجابري للمعسكر الحالي، بعد استدعاء مدافع نادي الجزيرة مبارك بني زامة، ومدافع نادي بني ياس خميس المنصوري، لصفوف المنتخب الأول، الذي واجه نظيره «نيبال» أمس في الدمام، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة.

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