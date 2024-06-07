دوري الدرجة الأولى ينطلق 14 سبتمبر

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الكرة، عن مواعيد انطلاق مسابقات الاتحاد في الموسم الجديد 2024 - 2025، لتبدأ مباريات بطولة دوري الدرجة الأولى يوم 14 سبتمبر المقبل، وبطولتا دوري الدرجة الثانية والدرجة الثالثة يوم 22 من الشهر نفسه، على أن يحدد موعد انطلاقة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالتنسيق مع رابطة المحترفين، مع مراعاة جدول مباريات الدرجة الأولى.

فيما تنطلق مباريات مسابقات 15 و16 و18 سنة يوم 30 أغسطس، وتحت 21 سنة يوم 23 من الشهر نفسه، وتحت 14 سنة يوم 14 سبتمبر، وتحت 10 و11 و12 و13 سنة يوم 4 أكتوبر، وينطلق مهرجان البراعم يوم 1 نوفمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز