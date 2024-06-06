"الأبيض" يهزم نيبال ويعزز صدارته لمجموعته في التصفيات الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل منتخبنا الوطني الأول، حصد الانتصارات، وكرر الفوز على منتخب نيبال بأربعة أهداف نظيفة، في مباراتهما على ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام اليوم، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وأحرز أهداف منتخبنا حارب عبد الله سهيل هدفين في الدقيقتين 12 و14، وعلي صالح في الدقيقة 53، وحازم عباس في الدقيقة 75، وكرر "الأبيض" الفوز بنفس نتيجة مواجهة المنتخبين بالدور الأول، وعزز صدارته لترتيب المجموعة بوصوله إلى 15 نقطة كاملة من 5 مباريات، وكان قد ضمن قبلها التأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، والحصول على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا في السعودية، فيما بقي رصيد نيبال خالياً من النقاط.

وسيطر "الأبيض" على مجريات المباراة مع صافرة البداية، وأحرز حارب عبد الله، الهدف الأول في الدقيقة 12، برأسية قوية بعد انطلاق سريعة من الجانب الأيسر، وعرضية مثالية من عبد الله إدريس، وعزز حارب، تفوق منتخبنا بهدف ثانٍ من انفراد مباشر، بعد تمريرة خلف المدافعين من علي صالح في الدقيقة 14، ورد قائم وعارضة مرمى "الأبيض" فرصتين لنيبال في هجمة واحدة سريعة بالدقيقة 37.

وأضاف علي صالح، الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 53، ورأى حازم عباس، تقدم حارس مرمى نيبال، ليضع كرة ساقطة من منتصف الملعب تقريبا، في شباك المنافس بالدقيقة 75، ولم تشهد الدقائق التالية تغيير على النتيجة، ليحقق "الأبيض" العلامة الكاملة في التصفيات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز