دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم .. الجزيرة الأعلى استحواذاً والوصل سادساً

المصدر: وام

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أظهرت معدلات نسب الاستحواذ في مباريات دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أن الفرق صاحبة المعدلات الأعلى، ليست بالضرورة من يحقق نتائج إيجابية على صعيد مبارياتها في المسابقة.

وتوج نادي الوصل بلقب دوري أدنوك للمحترفين، في الموسم الكروي الحالي 2023-2024، والذي يعد اللقب الثامن في تاريخه والأول له في عهد الاحتراف، محققا الثنائية بعد فوزه أيضا بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، للموسم نفسه.

ووفق إحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، تصدر فريق الجزيرة قائمة أكثر أندية المسابقة استحواذا على الكرة في الدوري، بمتوسط بلغ 61%، وهي أعلى نسبة بين جمع فرق المسابقة.

واحتل الجزيرة المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري، برصيد 35 نقطة من 9 انتصارات ومثلها خسائر و8 تعادلات.

وفي المركز الثاني جاء نادي العين، صاحب المركز الثالث في جدول الدوري، بنسبة استحواذ 59%، وفي المركز الثالث نادي النصر، سادس الترتيب، بنسبة استحواذ 55%.. وبالنسبة نفسها جاء نادي الشارقة، في المركز الرابع، وفي المركز الخامس نادي الوحدة بنسبة 54%.

أما في المركز السادس فقد جاء نادي الوصل، بطل الدوري، بمتوسط نسب استحواذ بلغت 52% في مبارياته، رغم فوزه في 21 مباراة، وتعادله في 4، وخسارة مباراة واحدة.. وبالنسبة نفسها من حيث الاستحواذ جاء نادي شباب الأهلي وصيف البطل، في المركز السابع.

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