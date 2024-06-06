علي عباس: النصر يعسكر في هولندا 22 يوماً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف علي عباس، مدير قطاع المحترفين في نادي النصر، عن اختيار هولندا لاستضافة المعسكر الخارجي للعميد ضمن تحضيرات للموسم الكروي الجديد 2024 – 2025، لمدة 22 يوماً بداية من 8 يوليو المقبل، ويتخلل المعسكر 3 مباريات ودية وفق رؤية الجهاز الفني للفريق، بقيادة الهولندي ألفريد شرودر.

وأوضح علي عباس أن اللاعبين تسلموا برنامج تدريب خلال فترة الراحة، التي انطلقت الاثنين الماضي، يتوجب عليهم الالتزام به للحفاظ على معدل اللياقة وتجنب زيادة الوزن، مشيراً إلى أنه تم اعتماد برنامج تحضيرات الفريق ومواعيد الفحوصات الطبية قبل السفر إلى هولندا.

وأوضح علي عباس أن تحضيرات النصر تتضمن أيضاً فترة إعداد داخلية عقب العودة من المعسكر ستستمر حتى موعد انطلاق الموسم الجديد المقرر 17 أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن الموسم المنتهي كان جيداً مقارنة بالبداية غير الموفقة، مشيراً إلى أن النصر شهد نقلة نوعية بعد تغيير الجهاز الفني وتعيين الهولندي ألفريد شرودر مدرباً للفريق، وقال: «نحن راضون عما تحقق بالنظر إلى الظروف الصعبة التي مررنا بها في بداية الموسم، لقد نجحنا في الوصول إلى نهائي كأس رئيس الدولة وأنهينا الدوري في المركز الخامس، لذا نشعر بالرضا على الجهود التي بذلها الفريق وقدرته على التطور، وسنعمل على أن يكون الحصاد أفضل في الموسم المقبل، بالتأكيد سنواصل العمل ونحن حريصون على تجاوز بعض النقائص».

وأكد علي عباس أن النصر من أكثر الأندية التي اعتمدت على اللاعبين المواطنين الصاعدين مثل علي عبد العزيز، عبد الله عباس، مايد الطنيجي، إضافة إلى حسين مهدي العائد من فترة غياب طويلة الموسم الماضي.

وأثنى علي عباس على أداء المغربي عادل تاعرابت كابتن الفريق، مؤكداً أنه أفضل لاعب في الدوري، لما يتميز به من أداء مستقر ومساهمة فعالة في تطور أداء النصر وفي نتائجه الإيجابية، وتألقه بأهدافه الحاسمة التي قادت الفريق لتحقيق أكثر من انتصار مهم، وقال: «أتمنى أن يواصل تاعرابت أداءه المتميز في الموسم المقبل ويحصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم».

دور كبير

وصرح علي عباس أن التعاقد مع المدرب شرودر يعتبر «صفقة الموسم» في النصر، لدوره الكبير في تصحيح مسار الفريق والارتقاء به من المركز 12 إلى الخامس، حيث نجح في توظيف قدرات اللاعبين بالشكل الصحيح، وقال: «ساعدنا شرودر على تخطي أصعب فترة في الموسم وتعديل مسار الفريق بنسبة 180 درجة، لقد بذلت الإدارة جهوداً كبيرة في بداية الموسم، وكنا محتاجين لمدرب يحسّن إدارة قدرات الفريق، وتم الاختيار على شرودر الذي يملك خبرة كبيرة في الأندية الأوروبية الكبيرة مثل برشلونة وأياكس، كما أنه اكتسب خبرة عن الدوري الإماراتي بعد تجربته مع العين، ومتابع لفريقنا، لقد كان الرجل المناسب وأعتقد أنه كان صفقة الموسم بالنسبة لنا، ونتمنى استمراره أطول فترة ممكنة».

وأوضح علي عباس أن شرودر أحد أفضل المدربين في الدوري ليس لدوره في القفزة النوعية التي حققها النصر معه ولكن أيضاً لنتائجه مع العين في بداية الموسم خاصة في دوري أبطال آسيا عندما حصد 4 انتصارات من 4 مباريات في دور المجموعات، كما أنه جعل النصر ثاني أفضل فريق بعد الوصل في مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

موسم ناجح فنياً

وعن رأيه في الموسم الحالي بشكل عام، صرح علي عباس أنه بالرغم من التوقفات العديدة بسبب أيام «فيفا» وبطولة أمم آسيا لكرة القدم إلا أن الموسم يعتبر ناجحاً من الناحية الفنية، حيث شهد العديد من المباريات القوية واستمرار المنافسة على اللقب حتى الجولتين الأخيرتين.

وفي ختام تصريحاته، وجه علي عباس تحية تقدير إلى إسماعيل مطر الذي صنع القدوة الحسنة لأجيال من اللاعبين ووصفه باللاعب الأسطورة الخالدة، وقال: «إسماعيل مطر أنت صديق عزيز، كفيت ووفيت، سنفتقدك في الموسم المقبل».

وأضاف: «أتمنى من اتحاد الكرة أن ينظم مهرجان اعتزال عالمي لإسماعيل مطر يليق به كلاعب أسطورة ولا يقل عن مهرجان اعتزال عدنان الطلياني».

وتابع: «لقد حظيت بشرف اللعب بجوار إسماعيل مطر في المنتخب، هو قمة في الأخلاق والالتزام، محبوب من جميع الأندية ومتواضع، الكلام لا يوفيه حقه، واستمراره في اللعب حتى هذا العمر دليل على انضباطه».

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