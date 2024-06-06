«الأبيض» يستهدف العلامة الكاملة في تصفيات «آسيا والمونديال»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يحل منتخبنا الوطني الأول، ضيفاً على منتخب نيبال في الثامنة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية، ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، التي تشهد مواجهة ثانية في التاسعة والنصف من مساء اليوم، وتجمع المنتخب البحريني وضيفه المنتخب اليمني.

وعلى الرغم من حسم «الأبيض» بطاقتي التأهل إلى كأس آسيا، والمرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، فإنه سيبحث عن الفوز اليوم، سعياً إلى تحقيق العلامة الكاملة في المجموعة التي يتصدرها منتخبنا برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب البحرين في المركز الثاني، الذي يكفيه التعادل بأي نتيجة للتأهل مع «الأبيض» عن المجموعة، بينما يحتل منتخب اليمن المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وليس أمامه سوى الفوز للتمسك بأمل التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، أما منتخب نيبال، فيحتل المركز الأخير دون نقاط أو أهداف، وودع آمال التأهل عن المجموعة.

ويفتقد «الأبيض» في مواجهة الليلة عناصر رئيسية مهمة، تتمثل في غياب فابيو دي ليما، وكايو كانيدو، مهاجمي نادي الوصل، وخليفة الحمادي، لاعب الجزيرة، وخالد الظنحاني، لاعب الشارقة، بسبب الإصابة التي ستبعدهم أيضاً عن مواجهة البحرين الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة، ولذا استدعى الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، اللاعبين فهد بدر، من نادي الإمارات، ومبارك بنزامة، من نادي الجزيرة، وخميس المنصوري، مدافع بني ياس.

وكان «الأبيض» قد بدأ تجمعه في نادي ضباط شرطة دبي مساء الاثنين، ووصل إلى الدمام مساء أول من أمس، وأدى تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة أمس، بمشاركة جميع اللاعبين، الذين وصلوا إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية لمواجهة النيبال، واضعين نصب أعينهم الفوز، والعودة بالنقاط الثلاث، لمواصلة التحضيرات بعدها للقاء المنتخب البحريني الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل.

وأكد علي صالح، مهاجم منتخبنا الوطني ونادي الوصل، قبل السفر إلى الدمام، أن التركيز الآن على مواجهتي المنتخب الوطني الأخيرتين في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة، بعدما انتهت المسابقات المحلية، ولم يتبق منها سوى مباراتين غير مؤثرتين. وأوضح أن الجميع لديه الإصرار والروح المعنوية العالية على تقديم أفضل ما لديهم أمام النيبال والبحرين، وتحقيق الفوز للوصول إلى العلامة الكاملة، وتأكيد «الأبيض» جدارته واستحقاقه التأهل عن المجموعة الثامنة.

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