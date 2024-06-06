الزعابي مديراً تنفيذياً لشركة الكرة ببني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلنت شركة كرة القدم بني ياس تعيين سالم عبيد الزعابي في منصب المدير التنفيذي للشركة.

وتسعى شركة كرة القدم بالسماوي، إلى حسم العديد من الملفات، أبرزها ملف المدير الفني بعد أن استقر النادي بشكل كبير على عدم التجديد مع ميلانيتش، وملف اللاعبين الأجانب، إذ انتهت عقود 4 أجانب وهم الصربي إيفكوفيتش، والأرجنتيني سواريز، وانتهاء إعارة الألباني سيفيري من فورسكلا الأوكراني، والكونغولي مبونغو من عجمان، بينما المالي يوسف نياكاتي الأجنبي الوحيد المستمر بعد تجديد عقده حتى 2026، إلى جانب انتهاء عقود عدد من اللاعبين المواطنين.

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