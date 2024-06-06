أحمد الظنحاني.. 4 مرات في المحترفين

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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نجح اللاعب أحمد إبراهيم الظنحاني، مهاجم دبا الحصن بالوجود في دوري المحترفين 4 مرات، بعد أن تمكن من الصعود مع دبا الحصن في النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى بعد 20 عاماً على آخر تأهل للفريق عام 2004 - 2005.

وكان الظنحاني قد صعد مع دبا الفجيرة في مناسبتين سابقتين لدوري الكبار، إلى جانب تأهله مع العروبة موسم 2021 - 2022 للمرة الثانية في تاريخه، والأولى في عصر المحترفين.

وعبر اللاعب أحمد إبراهيم عن سعادته بوجوده ضمن كتيبة دبا الحصن التي قادت الفريق لدوري الأضواء والشهرة، لافتاً إلى أن الحصن في كل موسم يكون قريباً من الصعود، لكن تحدث بعض الأمور تحول دون تحقيق الحلم، لكن الفريق وبعزيمة الإدارة والجهازين الفني والإداري تمكن من إعادة البسمة إلى شفاه الجماهير المتعطشة لهذا الإنجاز.

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