الكرواتي كوفاتش مرشح لتدريب شباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يجري نيكو كوفاتش المدير الفني السابق للمنتخب الكرواتي، محادثات مع شباب الأهلي، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، حسب ما أشارت صحيفة «سكاي سبورتس»، والتي أفادت إلى أن المدرب دون عمل منذ مارس 2023، بعد إقالته من تدريب نادي فولفسبورج بعد 66 مباراة. وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن هناك أندية أخرى مهتمة بالتعاقد مع المدرب، وأنه في حال قبول كوفاتش، تدريب شباب الأهلي، ستكون المرة الأولى التي يعمل فيها المدرب الكرواتي خارج أوروبا، والدوريات الخمسة الكبرى.

ونوهت الصحيفة، إلى أن شباب الأهلي، أنهى عقد مدربه ماركو نيكوليتش قبل أسابيع قليلة، ليعود المدرب الصربي لتدريب سيسكا موسكو، وإلى أن كوفاتش، سيكون إضافة مهمة لشباب الأهلي، بعدما سبق وقاد المنتخب الكرواتي في 19 مباراة، وأندية فرانكفورت في 91 مباراة، وبايرن ميونيخ في 65 مباراة، وموناكو في 74 مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز