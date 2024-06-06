فابيو ليما يتصدر قائمة فانتاسي دوري المحترفين بـ 203 نقاط

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تصدر فابيو ليما لاعب وسط الوصل، قائمة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، بحصول على 203 نقاط، وبفارق 44 نقطة عن صاحب المركز الثاني مهدي قايدي لاعب كلباء، الذي حصل على 159 نقطة، في تأكيد على تميز نجم «الإمبراطور»، المُتوج بلقب البطولة، وأحقيته بالتربع على قائمة لاعبي الدوري.

ويحظى فانتاسي المحترفين بإقبال كبير من محبي «دورينا»، الذي تجاوز عددهم 9 الآف مشارك، يختار كل منهم التشكيلة المناسبة التي يشارك بها في المنافسة، بميزانية قدرها 100 مليون درهم، يختار بها قائمته التي تتكون من 15 لاعباً.

وينال اللاعب في الدوري نقاطه حسب مردوده في الملعب، حيث يتم منح لاعب الوسط 5 نقاط مقابل إحراز الهدف، و3 للصناعة، فيما ينال المدافع 6 نقاط لإحراز الهدف، ومثلها عند عدم اهتزاز شباك فريقه، وينال حارس المرمى أيضاً 6 نقاط مقابل نظافة شباكه، أما المهاجم ينال 4 نقاط لكل هدف يحرزه، مع توزيع نقاط أخرى حسب الأداء والنتيجة.

وتمكن فابيو ليما من خلال المستوى المتميز الذي قاد به «الإمبراطور» للقب بطولة الدوري، في نيل أكبر عدد نقاط، بعد أن أحرز 17 هدفاً، في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة، وصنع 10 أهداف، في المركز الثالث على مستوى المنافسة، وخروج شباك فريقه نظيفة خلال 10 مباريات شارك فيها.

وتصدر قائمة فاناتاسي بجانب ليما، صاحب المركز الأول، ومهدي قايدي ثانياً، نيكولاس خمينيز لاعب الوصل ثالثاً، بعدد 152 نقطة، وعمر خريبين مهاجم الوحدة رابعاً «139 نقطة»، مؤنس دبور مهاجم شباب الأهلي خامساً «134 نقطة».

وعلى مستوى خطوط اللعب، تصدر خالد السناني حارس مرمى الوصل قائمة حراس مرمى فانتاسي بعدد «104 نقاط»، ونسيكينز كيبانو لاعب الجزيرة قائمة المدافعين بعدد «129 نقطة»، وعمر خريبين قائمة المهاجمين بعدد «139 نقطة».

الأغلى قيمة

فيما يتصدر فابيو ليما ولابا كودوجو مهاجم العين، قائمة الأعلى قيمة في سوق انتقالات فانتاسي، بمبلغ قدره 13.1 مليون درهم، وثالثاً علي مبخوت مهاجم الجزيرة بقيمة 12.1 مليون درهم، ورابعاً سفيان رحيمي لاعب العين بقيمة 9.4 ملايين درهم، وخامساً كايو لوكاس لاعب وسط الشارقة، بقيمة 8.9 ملايين درهم.

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