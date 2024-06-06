علي خصيف: الجزيرة سيعود أقوى الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد علي خصيف قائد وحارس مرمى الجزيرة، أن فريقه سيعود الموسم المقبل بشكل أقوى، عن الذي ظهر به في الموسم الحالي، والذي احتل فيه «فخر أبوظبي» المركز السابع برصيد 35 نقطة، قبل جولة الختام التي تجمع البطائح أمام العين.

وقدم خصيف، شكره لجماهير النادي التي وقفت خلف الفريق وقدمت له الدعم المعنوي طوال مشوار الموسم في كل ملاعب الدولة، وكانت الأكثر حضوراً في مختلف المواجهات، وأضاف: نشكر أيضاً من شجع خلف الشاشات ومن دعم الكيان بالنقد والنصح والتحفيز، الشكر لكل مشجع عمل من أجل «فخر أبوظبي» بحب وعطاء وشغف حتى نحقق أفضل النتائج، وأشكر أيضاً إدارة النادي والجهاز الفني والموظفين والعاملين على المجهود الذي بذلوه طوال الفترة الماضية.

وأشار قائد الجزيرة إلى تفاني زملائه في مشوار الموسم المنتهي وحرصهم وإخلاصهم.

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