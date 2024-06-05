منتخبنا الوطني للشباب يشارك في النسخة الـ3 لبطولة غرب آسيا لكرة القدم

المصدر: وام

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يُشارك منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما في النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب التي تستضيفها مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية في الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

تأتي المشاركة في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب سبتمبر المقبل.. وتضم البطولة 12 منتخباً هي الإمارات، السعودية، العراق، البحرين، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، وفلسطين إلى جانب منتخب ألبانيا وهو "ضيف من خارج الإقليم".

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم الملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة ممثلة في استاد مدينة الملك فهد الرياضية، وملعب نادي عكاظ، ومن المقرر سحب قرعة البطولة في 18 يونيو الجاري.

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